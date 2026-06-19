Szakértő mondta el az Origónak, hogy kik az erős forintárfolyam győztesei és vesztesei

Jelentősen beesett az euró árfolyama a napokban, pénteken 352 forint körül mozgott, de június 15-én a 350-et sem érte el – ez pedig rekordszintet jelent az elmúlt négy évben. Felmerül ilyenkor a kérdés: miért pont most? Mennyire lehet tartós ez az árfolyam és az átlag magyarnak ez egyáltalán jó vagy rossz?

Jelentősen beesett az euró árfolyama a napokban, pénteken 352 forint körül mozgott, de június 15-én a 350-et sem érte el (Fotó: Pexels)

Megkerestük a témában Szalai Piroskát, a Fidesz parlamenti képviselőjét, gazdasági szakértőt. Szerinte a forint erősödésénél alapvetően két tényezőt kell figyelembe venni: annak erősödése már 2025-ben elindult, az euro árfolyama a tavaly január eleji 415 forintos szintről idén február 26-ra már 375 forintra csökkent, majd az iráni háború kitörésétől az MNB márciusi kamatdöntő üléséig 395 forintra emelkedett, de március 24-től szinte folyamatos erősödést tapasztalhatunk. Ez a javulás aztán a választások után felgyorsult. Az első fontos pozitív jelzés az első negyedéves GDP-adat volt.

A forint középárfolyama 2025-ben (Forrás: MNB)

Emlékeztetett, az első negyedévben a GDP volumene 0,8 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, amivel Magyarország az európai unió élmezőnyébe tartozott. – Ha ez az ütem egész évben fennmaradna, akkor akár 3 százalék feletti éves növekedés is elképzelhető lenne, bár erre egyelőre nincs garancia – jegyezte meg. Szerinte a növekedést segítette, hogy a foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliség nem emelkedett jelentősen, és a piacok bíztak abban, hogy az idén végre elindulnak azok a nagy beruházások, amelyek a múlt év második feléből átcsúsztak.

A forint középárfolyama idén (Forrás: MNB)

A bizakodó piac is segítette a forint erősödését

A másik fontos tényezőnek a piac bizalmat nevezte meg: a befektetők azt várják, hogy az Európai Unió nagy gazdaságai – elsősorban Németország és Ausztria – fokozatosan kilábalnak a nehezebb időszakból. Ugyanakkor kockázatot jelentettek a márciustól megugró energiaárak és a Közel-Keleten kialakult válság.

Ennek ellenére a magyar gazdaságot ezek a hatások eddig nem érintették olyan mértékben, hogy jelentősen rontották volna a kilátásokat. Az infláció továbbra is az euróövezeti szint alatt van, ami szintén erősítette a befektetői bizalmat

– tette hozzá. A választások lezárulta önmagában is csökkentette a bizonytalanságot. A vállalkozások és a piacok számára mindig fontos, hogy egy választás után stabil és kiszámítható környezet alakuljon ki. A pénzpiacok szempontjából az is pozitívumként jelent meg, hogy olyan gazdaságpolitikai irányt vélnek körvonalazódni, amely a nemzetközi befektetők számára profitabilisebb – ez pedig szintén hozzájárult a forint erősödéséhez.