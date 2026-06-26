Szepesfalvy a taxisok egységes tarifájáról: A Fővárosi Közgyűlés politikai felelőssége, hogy mit kezd az ajánlattal

Perceken belül kiderül, hogyan dönt a baloldali többségű Fővárosi Közgyűlés több meghatározó kérdésben. A szavazás előtt Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz frakcióvezetője tartott egy rövid sajtótájékoztatót, amelyben a főbb javaslataikra hívta fel a figyelmet. Az egyik leglényegesebb javaslatnak a taxisok egységes tarifáját említette meg, ugyanis a taxis szervezeteknek sikerült megegyezniük egy közös tervezetben – Szepesfalvy Anna szerint így a Fővárosi Közgyűlésnek már politikai felelőssége abban, hogy ezzel az egységes ajánlattal kezdjenek valamit.

Még a szavazás előtt ismertette legfontosabb kezdeményezéseit a budapesti Fidesz frakcióvezetője, Szepesfalvy Anna. Scherer Péter emlékhelyet kaphat a Margitszigeten (Fotó: Mediaworks)

– Nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy mit fognak lépni a frakciók, mert a szakbizottsági vitában az előzetes frakcióvezetői egyeztetéseken és itt a közgyűléseken is a legnagyobb politikai erő, a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza – jegyezte meg, hozzátéve: ők egy hangot nem szóltak egyébként ehhez a kérdéshez, tehát nem tudták meg sem a taxisok sem az érdeklődők, hogy ők vajon mit és miért fognak megszavazni vagy nem megszavazni. A frakcióvezető kiemelte még a közbiztonságra és a közlekedésbiztonságra vonatkozó javaslatukat, majd egy pozitív hírrel zárta sajtótájékoztatóját.

Viszont egy utolsó, kedves hírrel szeretnék mindenkit megörvendeztetni. Úgy látom, ez a kezdeményezés egyöntetű támogatásra találhat a Fővárosi Közgyűlésben. Arról van szó, hogy szeretnénk emléket állítani Scherer Péternek

– emelte ki, majd emlékeztetett: a nemrég elhunyt Jászai Mari-díjas színésszel nem sokkal a halála előtt megjelent egy interjú a Városi Platform oldalán, amelyben Budapesthez fűződő kapcsolatáról is beszélt. Ott elmondta, hogy számára a Margitszigeten álló, egymást ölelő két óriás platánfa a kedvenc hely Budapesten. Szepesfalvy Anna úgy fogalmazott, „nekünk, budapestieknek pedig Scherer Péter volt az egyik legkedvesebb művészünk”.

Ezért azt gondoljuk, hogy méltó emléket állíthatunk neki a Margitszigeten. Remélem, hogy a Fővárosi Közgyűlés is egyetért abban, hogy a munkássága, a lelkisége, az az érték, amit képviselt, és amit ennek a városnak jelentett, megérdemli, hogy egyhangúan álljunk ki e kezdeményezés mellett

– mondta, majd hozzátette: hamarosan következik a határozathozatal, akkor pedig kiderül, milyen döntések születnek a taxisokat érintő ügyekben, a közbiztonság, a közlekedésbiztonság kérdésében, valamint ebben az emlékezetállítási kezdeményezésben is.