Fővárosi Közgyűlés: maximális felkészültséggel indul a rendőrség a Pride-nak

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Dráguló taxizás, teljes köztéri reklámtilalom – ezekről dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés, az Origo frissülő cikkben számol be az ülésről.
A Fővárosi Közgyűlés ülésén ezek a témák kerültek napirendre
Budapesten három új képviselő kezdi meg munkáját, a választások eredményének megfelelőn – miszerint több önkormányzati képviselőből országgyűlési képviselő lett – Papp Tibor, György Bence a Fidesz, Lakos Eszter, Kulja András a Tisza-frakcióban politizál tovább, ők Európai Parlementi képviselők is.
Szepesfalvy Anna, a Fidesz képviselője napirend előtt arra emlékeztetett, hogy újra napirenden van Budapest költségvetése, azért foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert a Tisza képviselője, Bujdosó Andrea, annak elfogadásakor azt mondta,
a Tisza kerül kormányra és június végéig megoldódik a főváros pénzügyi helyzete.
Beszámolót vártak a főpolgármestertől arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak a tárgyalások ezzel kapcsolatban.
Valóban folynak egyeztetések, vagy csak politikai igéret tartja fenn a reményt, ami mögött nincs valós tartalom?
– tette fel a kérdést a képviselő.
Baricska Norbert lehet a rendőrfőkapitány Budapesten
Az eddig megbízott főkapitányként ténykedő rendőrtiszt véglegesítéséről szavaz ma a Közgyűlés első napirendi pontjában. Bemutatkozása során Baricska elmondta, jelenleg
közel nyolcezer rendőr szolgálhatna Budapesten, azonban több mint 2000 betöltetlen státusz van az állományban.
A budapesti létszámhiány legnagyobb okának a lakhatás és a megélhetési problémák kérdését nevezte, szeretné, ha ebbe az irányba történne előrelépés. A képviselők támogatásukról is biztosították a főkapitányt, azonban számos problémát is felvetettek, ezekkel kapcsoatban Baricska elmondta,
közterületi kábítószerfogyasztás és a hajléktalanság központi megoldásokat kíván, nem csak a rendőrség, de a szociális szervezetek is kellenek ennek a problémának a megoldásához.
A kapcsolati erőszak esetében arról tudott beszámolni, hogy 2025-ben már előramutató tendencia volt látható, így nem szeretne változtatni a kialakult módszereiken, hangsúlyozva, hogy a sértetteknek rendőri segítségre, fellépésre van szüksége.
Baricska Norbert a Pride-ról elmondta, hogy pontos részleteket nem tud elárulni biztonsági okok miatt, de szerinte holnap bizonyítani fogja, hogy mindent megtettek a biztonságos lebonyolítás érdekében.
Én azt gondolom, hogy maximális felkészültséggel indulunk a holnapi napnak
– fogalmazott.
Átfogó közterületi reklámtilalom jöhet
Az Országgyűlés 2026. június 23-án elfogadta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az új törvény széleskörű szabályozási autonómiát ad a helyi önkormányzatok számára, lehetővé téve azt, hogy rendeletben határozzanak meg olyan területeket, ahol reklám, reklámhordozó nem helyezhető el. A városvezetés azt javasolja többek között, hogy a közgyűlés általános jelleggel tilalmazza Budapest közterületei az óriásplakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését.