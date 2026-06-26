Fővárosi Közgyűlés: maximális felkészültséggel indul a rendőrség a Pride-nak

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Dráguló taxizás, teljes köztéri reklámtilalom – ezekről dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés, az Origo frissülő cikkben számol be az ülésről.

Budapest, Fővárosi Közgyűlés ülése 2026.06.26.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fővárosi Közgyűlés ülésén ezek a témák kerültek napirendre

Budapesten három új képviselő kezdi meg munkáját, a választások eredményének megfelelőn – miszerint több önkormányzati képviselőből országgyűlési képviselő lett – Papp Tibor, György Bence a Fidesz, Lakos Eszter, Kulja András a Tisza-frakcióban politizál tovább, ők Európai Parlementi képviselők is.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz képviselője napirend előtt arra emlékeztetett, hogy újra napirenden van Budapest költségvetése, azért foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert a Tisza képviselője, Bujdosó Andrea, annak elfogadásakor azt mondta,

a Tisza kerül kormányra és június végéig megoldódik a főváros pénzügyi helyzete.

Beszámolót vártak a főpolgármestertől arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak a tárgyalások ezzel kapcsolatban.

Valóban folynak egyeztetések, vagy csak politikai igéret tartja fenn a reményt, ami mögött nincs valós tartalom?

– tette fel a kérdést a képviselő.

Baricska Norbert lehet a rendőrfőkapitány Budapesten

Az eddig megbízott főkapitányként ténykedő rendőrtiszt véglegesítéséről szavaz ma a Közgyűlés első napirendi pontjában. Bemutatkozása során Baricska elmondta, jelenleg

közel nyolcezer rendőr szolgálhatna Budapesten, azonban több mint 2000 betöltetlen státusz van az állományban.

A budapesti létszámhiány legnagyobb okának a lakhatás és a megélhetési problémák kérdését nevezte, szeretné, ha ebbe az irányba történne előrelépés. A képviselők támogatásukról is biztosították a főkapitányt, azonban számos problémát is felvetettek, ezekkel kapcsoatban Baricska elmondta,

közterületi kábítószerfogyasztás és a hajléktalanság központi megoldásokat kíván, nem csak a rendőrség, de a szociális szervezetek is kellenek ennek a problémának a megoldásához.

A kapcsolati erőszak esetében arról tudott beszámolni, hogy 2025-ben már előramutató tendencia volt látható, így nem szeretne változtatni a kialakult módszereiken, hangsúlyozva, hogy a sértetteknek rendőri segítségre, fellépésre van szüksége.