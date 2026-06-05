A független sajtó nem kapott szót a kormányszóvivői sajtótájékoztatón

„Emlékeztek, hogy a korábbi kormány idején mennyit és hogyan kérdezhettek a telexesek, 444-esek meg a többiek?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Bohár Dániel. A jobboldali politikai kommentátor a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztató kapcsán rámutatott: „Na, most már ilyen nincsen”.

A független sajtó nem kapott szót a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón sem (Fotó: Mirkó István)

A kérdezés lehetőségét sem kapja meg a kormánytól független sajtó. „Pedig érdekelt volna a kormányszóvivő mit mond arra a kérdés, hogy Magyar Péter azt mondta: az önmérséklet és a szerénység kormánya lesz, a Tisza-kormány.

A kormányszóvivő sok százezres Louis Vuitton táskája most az önmérséklet vagy a szerénység kategóriájába tartozik?”

– tette fel a költői kérdést.

Köböl Anitának nem kenyere a szerénység

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, a Tisza Párt előszeretettel támadja luxizással a Fideszhez, illetve a KDNP-hez köthető közszereplőket, sőt: az „önmérséklet” jegyében a legkisebb települések polgármestereit és az állami cégek munkatársait is fizetéscsökkentéssel fenyegette. Azonban úgy tűnik, ha ők űzik a luxizást, azzal már nincsen akkora probléma. Németh Balázs fideszes képviselő Köböl Anitáról osztott meg egy fotót közösségi oldalán, amiből kiderült, a kormányszóvivőnek nem kenyere a szerénység:

egy félmillió forintos Louis Vuitton táskával sétált Magyar Péter mellett.

Németh Balázs A tanú című kultuszfilmet idézve megjegyezte: „Önmérséklet, elvtársak, önmérséklet.”