Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan fordulat: az Egyesült Államok megfutamodott, Putyin jelentős győzelmet ért el

Fontos

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk, mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni

Tisza-kormány

A független sajtó nem kapott szót a kormányszóvivői sajtótájékoztatón

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ismét nem kapott kérdezési lehetőséget a kormányszóvivői sajtótájékoztatón a jobboldali média – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. Pedig a politikai kommentátor szerint bőven lenne téma, aminek kapcsán a független sajtónak kijárt volna a magyarázat. Az egyik kormányszóvivő sok százezer forintos kézitáskája is kiverte a biztosítékot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-kormányjobboldali médiaLouis Vuittonkormányszóvivősajtótájékoztató

„Emlékeztek, hogy a korábbi kormány idején mennyit és hogyan kérdezhettek a telexesek, 444-esek meg a többiek?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Bohár Dániel. A jobboldali politikai kommentátor a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztató kapcsán rámutatott: „Na, most már ilyen nincsen”.

A független sajtó nem kapott szót a kormányszóvivői sajtótájékoztatón (Fotó: Mirkó István)
A független sajtó nem kapott szót a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón sem (Fotó: Mirkó István)

A kérdezés lehetőségét sem kapja meg a kormánytól független sajtó. „Pedig érdekelt volna a kormányszóvivő mit mond arra a kérdés, hogy Magyar Péter azt mondta: az önmérséklet és a szerénység kormánya lesz, a Tisza-kormány. 

A kormányszóvivő sok százezres Louis Vuitton táskája most az önmérséklet vagy a szerénység kategóriájába tartozik?” 

– tette fel a költői kérdést.

Köböl Anitának nem kenyere a szerénység

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, a Tisza Párt előszeretettel támadja luxizással a Fideszhez, illetve a KDNP-hez köthető közszereplőket, sőt: az „önmérséklet” jegyében a legkisebb települések polgármestereit és az állami cégek munkatársait is fizetéscsökkentéssel fenyegette. Azonban úgy tűnik, ha ők űzik a luxizást, azzal már nincsen akkora probléma. Németh Balázs fideszes képviselő Köböl Anitáról osztott meg egy fotót közösségi oldalán, amiből kiderült, a kormányszóvivőnek nem kenyere a szerénység:

 egy félmillió forintos Louis Vuitton táskával sétált Magyar Péter mellett.

Németh Balázs A tanú című kultuszfilmet idézve megjegyezte: „Önmérséklet, elvtársak, önmérséklet.” 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!