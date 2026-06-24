Füssy Angéla újabb részleteket árult el arról, miként fenyegette őt a tiszás politikus

Újabb részletet árult el a Magyar Nemzetnek Füssy Angéla azzal kapcsolatban, hogy miként fenyegette őt egy tiszás politikus, bizonyos Molnár Zsolt.
Füssy Angéla rendőrségi feljelentést tett
Az újságíró kedden rendőrségi feljelentést tett az ongai Tisza-szigetet vezető Molnár Zsolt ellen, amiért a férfi méltatlan eszközökkel igyekezett elérni, hogy Füssy vonja vissza a Tisza Pártot kellemetlenül érintő kijelentéseit. Köztük azt, amit a Magyar Jelen minapi podcastműsorában tett arról, hogy a miniszterelnök öccse által vezetett Kontroll.hu jelentős összeget fizetett az úgynevezett Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándornak, hogy interjút adjon az állítólagos pedofil politikusról.
Füssy Angéla azt mondta, hogy azért kellene bocsánatot kérni Magyar Mártontól, mert hogy Molnár Zsolt szerint össze-vissza hazudozik.
Az volt a durva, hogy Molnár lelki terrorizálással jött, ilyeneket írogatott, hogy anyagokat gyűjt rólam, telik az idő, tik-tak, satöbbi”
– idézte fel Füssy Angéla. Szavai szerint erre azt válaszolta a tiszás politikusnak, hogy minden gondolatát vállalja, s hogy úgysem tud olyasmit idézni tőle, amivel zavarba lehetne hozni.
Az újságíró beszámolt arról is, hogy különböző vonalakon próbálta leállítani Molnár Zsoltot.
Tudtam, hogy a DK-hoz is kötődött korábban, meg azt is, hogy most Tisza-szigetezik, úgyhogy mindkét irányban üzentem felé: nem jó, ha most ezt az ügyet tovább habosítjuk. Ám Molnár ezután sem állt le, sőt… A közösségi médiában elkezdett kitenni különböző posztokat a lejáratásomra, hogy hazudozó, hiteltelen valakinek állítson be. Ezeken a fórumokon mindenféle utolsó mocsoknak elmondtak, aljas mémeket készítettek rólam, amelyeket szórtak mindenfelé. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Molnár Zsolt az ongai Tisza-sziget oldalán arról posztolt, hogy egy olyan privát beszélgetés hanganyagához jutott hozzá, amelyen azt mondom, hogy Pócs Jánosnak ócska hamisítványa van, nem bizonyítékai. Ilyet márpedig nem állítottam. Azt, hogy Pócs anyagával mi a bajom, azt nyilvánosan is elmondtam”
– fejtette ki Füssy Angéla, utalva a fideszes honatya Pócs Pacekba című podcastjára, amelyben Bangó Sándor egykori nevelője egy olyan hangfelvételt mutatott be, amelyen a fiatal maga beszélt arról, hogy pénzt kapott azért, hogy a Kontroll-interjúban megnevezze Zsolti bácsit.
Füssy Angéla kérdésre elmondta: azt nem tudja, hogy Bangónak magáért az interjúért fizettek-e, hogy arccal és névvel vállalja azt, netán azért, mert egyszerűen segíteni akartak neki. Hangsúlyozta azonban: soha nem állította, hogy Bangó Sándornak azért adtak pénzt, hogy hazudjon, vagy hamis vallomást tegyen.
Abban viszont teljesen biztos, hogy a Pócs-podcastban bemutatott felvételen nem Bangó Sándor beszélt.
Már a rendőrségnél vannak a bizonyítékok
A gyermekvédelmi alapítványt is működtető Füssy kitért arra is, hogy szerdán rövid telefonbeszélgetést folytatott Magyar Mártonnal, és a kormányfő öccse annyit jelzett felé: nem ő forszírozta a bocsánatkérést és semmi köze nem volt Molnár Zsolt nyomulásához.
Füssy Angéla arra számít, hogy hamarosan nyomozás indul a feljelentése nyomán. Szavai szerint már ma be akarták hívni újabb kihallgatásra, ám nem volt alkalmas, mivel Kecskeméten forgatott.
Így holnap reggel kell bemennem a rendőrségre, szerintem ebből egyértelmű, hogy lesz nyomozás”
– közölte. Érdekesség, hogy a rendőrségen leadott bizonyítékok között az is szerepel, hogy Bangó Sándor pontosan mekkora összeget kapott a Kontroll-interjúért.
Az egykori javítóintézeti fogvatartott sorsa fölött egyébként Füssy alapítványa bábáskodik, és az újságíró kezdettől fogva igyekezett ráébreszteni a fiatalt, hogy azzal csak árt magának, ha exponálja magát Zsolti bácsi ügyben, mivel megszólalásával politikai pártérdekek tűzvonalába kerül. Szavai szerint a férfi jelenleg komoly pszichés gondokkal küzd, öngyilkossági gondolatai is voltak.