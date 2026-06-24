Füssy Angéla újabb részleteket árult el arról, miként fenyegette őt a tiszás politikus

Újabb részletet árult el a Magyar Nemzetnek Füssy Angéla azzal kapcsolatban, hogy miként fenyegette őt egy tiszás politikus, bizonyos Molnár Zsolt.

Füssy Angéla újabb részletet árult el Forrás: Facebook/Füssy Angéla

Füssy Angéla rendőrségi feljelentést tett

Az újságíró kedden rendőrségi feljelentést tett az ongai Tisza-szigetet vezető Molnár Zsolt ellen, amiért a férfi méltatlan eszközökkel igyekezett elérni, hogy Füssy vonja vissza a Tisza Pártot kellemetlenül érintő kijelentéseit. Köztük azt, amit a Magyar Jelen minapi podcastműsorában tett arról, hogy a miniszterelnök öccse által vezetett Kontroll.hu jelentős összeget fizetett az úgynevezett Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándornak, hogy interjút adjon az állítólagos pedofil politikusról.

Füssy Angéla azt mondta, hogy azért kellene bocsánatot kérni Magyar Mártontól, mert hogy Molnár Zsolt szerint össze-vissza hazudozik.

Az volt a durva, hogy Molnár lelki terrorizálással jött, ilyeneket írogatott, hogy anyagokat gyűjt rólam, telik az idő, tik-tak, satöbbi”

– idézte fel Füssy Angéla. Szavai szerint erre azt válaszolta a tiszás politikusnak, hogy minden gondolatát vállalja, s hogy úgysem tud olyasmit idézni tőle, amivel zavarba lehetne hozni.

Az újságíró beszámolt arról is, hogy különböző vonalakon próbálta leállítani Molnár Zsoltot.

Tudtam, hogy a DK-hoz is kötődött korábban, meg azt is, hogy most Tisza-szigetezik, úgyhogy mindkét irányban üzentem felé: nem jó, ha most ezt az ügyet tovább habosítjuk. Ám Molnár ezután sem állt le, sőt… A közösségi médiában elkezdett kitenni különböző posztokat a lejáratásomra, hogy hazudozó, hiteltelen valakinek állítson be. Ezeken a fórumokon mindenféle utolsó mocsoknak elmondtak, aljas mémeket készítettek rólam, amelyeket szórtak mindenfelé. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Molnár Zsolt az ongai Tisza-sziget oldalán arról posztolt, hogy egy olyan privát beszélgetés hanganyagához jutott hozzá, amelyen azt mondom, hogy Pócs Jánosnak ócska hamisítványa van, nem bizonyítékai. Ilyet márpedig nem állítottam. Azt, hogy Pócs anyagával mi a bajom, azt nyilvánosan is elmondtam”

– fejtette ki Füssy Angéla, utalva a fideszes honatya Pócs Pacekba című podcastjára, amelyben Bangó Sándor egykori nevelője egy olyan hangfelvételt mutatott be, amelyen a fiatal maga beszélt arról, hogy pénzt kapott azért, hogy a Kontroll-interjúban megnevezze Zsolti bácsit.