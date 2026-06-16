G7-csúcs: Zelenszkij és Trump új lendületet adna a béketárgyalásoknak

A franciaországi Évianban zajló G7-csúcson a világ vezető gazdasági hatalmainak képviselői az ukrajnai békefolyamat előmozdításáról egyeztetnek. A tárgyalásokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, miközben Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott a rendezés esélyeiről – írta meg a Magyar Nemzet. A csúcstalálkozó egyik kiemelt témája az ukrajnai békefenntartási és rendezési folyamat.

Zelenszkij a G7-csúcson vesz részt, ahol az ukrajnai béketárgyalások felgyorsításának lehetőségeiről egyeztetnek (Forrás: AFP)

Donald Trump Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélését követően arról beszélt, hogy vasárnap „nagyon jó” telefonbeszélgetéseket folytatott Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyinnal is.

Az amerikai elnök szerint mindkét fél nyitottságot mutat az egyeztetésekre, és Washington az iráni megállapodás lezárása után még nagyobb figyelmet fordíthat az ukrajnai rendezésre.

Úgy gondolom, elérhetünk valamit. Tényleg”

– fogalmazott Trump.