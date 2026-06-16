G7-csúcs: Zelenszkij és Trump új lendületet adna a béketárgyalásoknak

A franciaországi Évianban zajló G7-csúcson a világ vezető gazdasági hatalmainak képviselői az ukrajnai békefolyamat előmozdításáról egyeztetnek. A tárgyalásokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, miközben Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott a rendezés esélyeiről – írta meg a Magyar Nemzet. A csúcstalálkozó egyik kiemelt témája az ukrajnai békefenntartási és rendezési folyamat.
Donald Trump Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélését követően arról beszélt, hogy vasárnap „nagyon jó” telefonbeszélgetéseket folytatott Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyinnal is.
Az amerikai elnök szerint mindkét fél nyitottságot mutat az egyeztetésekre, és Washington az iráni megállapodás lezárása után még nagyobb figyelmet fordíthat az ukrajnai rendezésre.
Úgy gondolom, elérhetünk valamit. Tényleg”
– fogalmazott Trump.
A G7-csoportot Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Japán, Kanada és az Egyesült Államok alkotja, az idei soros elnöki feladatokat Franciaország látja el.
Amerikai helyszínen találkozhatna Putyin és Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij a G7-csúcsra tartva, a moldovai Chisinauban beszélt egy új diplomáciai kezdeményezés lehetőségéről. Az ukrán elnök elmondta, hogy korábban a Genfi-tónál szerettek volna tárgyalást szervezni Vlagyimir Putyinnal, ezt azonban Moszkva elutasította.
Zelenszkij ezért Donald Trumppal egy olyan forgatókönyvről egyeztetett, amely szerint egy esetleges csúcstalálkozóra az Egyesült Államokban kerülhetne sor.
Az ukrán államfő szerint, ha a találkozót személyesen Trump kezdeményezné, azt az orosz elnöknek jóval nehezebb lenne visszautasítania.
Meglátjuk, mi sül ki belőle”
– fogalmazott Zelenszkij videóüzenetében. Az ukrán elnök ezzel arra a vasárnapi telefonbeszélgetésre utalt, amely során Donald Trump 80. születésnapja alkalmából köszöntötte fel az amerikai elnököt, és amelynek során az ukrajnai háború kérdése is napirendre került.