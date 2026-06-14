Több ezer munkahely kerülhet veszélybe, ha a Tisza-kormányon múlik

Magyarországra érkezett a legtöbb kínai befektetés Európában 2025-ben is, akárcsak egy évvel korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Németh Balázs országgyűlési képviselő. Bejegyzésében azt írta, hogy ez jelentős eredmény a magyar gazdaság számára, különösen annak fényében, hogy Európa legnagyobb országai is komoly erőfeszítéseket tesznek a kínai tőke megszerzéséért.

A gazdaság teljesítménye és a beruházások alakulása kulcskérdés a következő időszakban (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőségűek a kínai befektetések

A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai tőkéért nemcsak Magyarország, hanem Németország, Franciaország és Spanyolország is versenyben van. Hozzátette, hogy az autóipar, különösen az elektromos járművek gyártása évek óta az egyik legfontosabb célterület a befektetések szempontjából.

Németh Balázs szerint

a kormányváltás óta több olyan fejlemény is történt, amely veszélyeztetheti Magyarország versenyképességét ezen a területen. Példaként említette, hogy a második legjelentősebb kínai autómárka végül Spanyolországban építhet gyárat, noha korábban Magyarország is az esélyes helyszínek között szerepelt.

A képviselő azt is kifogásolta, hogy a Tisza-kormány jelezte a CATL felé: ne számítson a Debrecenben tervezett gyárbővítés megvalósítására. Emellett felidézte, hogy a kormányváltást követően konfliktus alakult ki a szegedi önkormányzat egyik új képviselője és a BYD autógyár között.

Németh Balázs szerint Magyar Péter folyamatosan a keleti befektetők, a termelőüzemek és a vendégmunkásokat is foglalkoztató vállalatok ellen hangolja a közvéleményt. Úgy fogalmazott, hogy a Facebook-kampányoknál jóval nehezebb feladat a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása.

A libsi média április 12. óta látványosan aggódik amiatt, hogy mi lesz a Fidesszel.

Tessék inkább az ország jövője miatt aggódni!

– zárta bejegyzését.