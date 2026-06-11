Váratlan váltás az MFB élén: Kapitány István kinevezte az új bankelnököt

Németh Balázs arról számolt be, hogy Kapitány István új embert nevezett ki a Magyar Fejlesztési Bank élére. A korábbi elnök-vezérigazgatót, Kovács Zsoltot Gerendás János váltja le, és többek között az uniós források érkezésének előkészítése is az ő feladata lesz.

Kapitány István kijelölte a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatóját, Gerendás Jánost (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Kulcsszerepe lesz Gerendás Jánosnak a magyar gazdaság jövőjében

A képviselő emlékeztetett: Az új bankelnök korábban a Magyar Nemzeti Bank magas rangú pozíciójában dolgozott Matolcsy György elnökségének idején. Németh Balázs a friss kinevezésre reflektálva úgy fogalmazott:

A pénzügyi világban Gerendás Jánost úgy szokták nevezni, hogy Matolcsy embere.”

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kiemelte, hogy az új vezető jelentős pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményirányítási tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során részt vett a monetáris politika alakításában, meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikai rendszerek működtetésében, valamint a pénzügyi szektor adat- és információs hátterének fejlesztésében. Emellett több nemzetközi szakmai fórumon is képviselte Magyarországot.

A miniszter elvárásként fogalmazta meg az átlátható és költséghatékony működést. Hozzátette: az új vezetés első feladatai közé tartozik egy átfogó audit lefolytatása, valamint azoknak az átalakításoknak a végrehajtása, amelyek szükségesek az uniós források fogadásához.

A vezérigazgató kinevezésével egy időben új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállt az intézményben.