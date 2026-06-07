Eltűnhetnek a hat és nyolcosztályos gimnáziumok?

Hallotta bárki a kampányban Magyar Pétertől, hogy át akarják alakítani a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszerét? Ugye nem? − írta Németh Balázs legújabb posztjában.

Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza oktatási miniszterének terve elvenné a gimnáziumválasztás lehetőségét

Fotó: Facebook/Németh Balázs / Facebook/Németh Balázs

Ehhez képest az oktatási miniszter a legelső adandó alkalommal arról beszél egy interjúban, hogy nem látja értelmét a hat- és nyolcosztályos gimiknek.

Vagyis jók lesznek egységesen a négyosztályosok, mint a komcsi időkben...

Az egyik lányom hatosztályos, a másik nyolcosztályos gimnáziumba jár. Hálásak vagyunk, hogy nekünk (még?) volt VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGÜNK: maradnak az általánosban vagy váltunk − írja Németh Balázs.

Rengeteg olyan élethelyzet és ok létezik, amely indokolhatja az iskolaváltást negyedik vagy hatodik osztály után.

Óriási hiba lenne ezt a lehetőséget elvenni a szülőktől és a gyerekektől.

Tudjuk, hogy a “választás után mindent lehet”, ám az erőszakos, “eddig minden rossz volt” nyomulásnak ne legyen ROMBOLÁS az eredménye!



