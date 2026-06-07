Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németh Balázs nem kímélte az RTL-t – nem teszik zsebre, amit mondott

Ezt látnia kell!

Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

németh balázs

Eltűnhetnek a hat és nyolcosztályos gimnáziumok?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hajmeresztő dologról beszélt egy interjúban az oktatási miniszter. Nem látja értelmét ugyanis a hat és a nyolcosztályos gimnáziumoknak. Elveszne a választás lehetősége?
Link másolása
Vágólapra másolva!
németh balázsgimnáziumMagyar Péter

Hallotta bárki a kampányban Magyar Pétertől, hogy át akarják alakítani a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszerét? Ugye nem? − írta Németh Balázs legújabb posztjában.

németh balázs gimnázium
Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza oktatási miniszterének terve elvenné a gimnáziumválasztás lehetőségét
Fotó: Facebook/Németh Balázs / Facebook/Németh Balázs

Ehhez képest az oktatási miniszter a legelső adandó alkalommal arról beszél egy interjúban, hogy nem látja értelmét a hat- és nyolcosztályos gimiknek. 

Vagyis jók lesznek egységesen a négyosztályosok, mint a komcsi időkben...

Az egyik lányom hatosztályos, a másik nyolcosztályos gimnáziumba jár. Hálásak vagyunk, hogy nekünk (még?) volt VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGÜNK: maradnak az általánosban vagy váltunk − írja Németh Balázs.

Rengeteg olyan élethelyzet és ok létezik, amely indokolhatja az iskolaváltást negyedik vagy hatodik osztály után. 

Óriási hiba lenne ezt a lehetőséget elvenni a szülőktől és a gyerekektől.

Tudjuk, hogy a “választás után mindent lehet”, ám az erőszakos, “eddig minden rossz volt” nyomulásnak ne legyen ROMBOLÁS az eredménye!

 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!