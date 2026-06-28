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GMO

Súlyos ellentmondások övezik a Tisza GMO-szavazását

20 perce
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Éles politikai vita alakult ki az Európai Parlament új GMO-szabályozása miatt, mely lazítaná a szabályokat. Miközben Magyar Péter azt állítja, hogy a génszerkesztés nem GMO-technológia, a kritikusok szerint éppen ezzel az érveléssel nyitják meg az utat olyan génmódosított termékek előtt, amelyek a jövőben jelölés nélkül is megjelenhetnek a magyar boltokban.
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GMOTisza PártBóna SzabolcsgénszerkesztésmezőgazdaságDömötör CsabaMagyar Péter

Az Európai Parlament elfogadta az új génszerkesztett növényekre (NGT) vonatkozó szabályozást, amely jelentősen enyhíti az eddigi GMO-előírásokat. A javaslatot a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is támogatták. A döntés után Magyarországon nemcsak a szabályozás tartalmáról, hanem a Tisza és a magyar kormány nyilatkozatai közötti ellentmondásokról is vita bontakozott ki.

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Dömötör Csaba a Tisza GMO-szavazásának ellentmondásaira hívta fel a figyelmet (Fotó: AFP/Hans Lucas)

Magyar Péter szerint ez nem GMO, a jog és a korábbi uniós gyakorlat mást mond

A vita egyik központi eleme Magyar Péter csütörtöki kijelentése volt, miszerint a génszerkesztés nem GMO-technológia. Dömötör Csaba Fideszes EP-képviselő szerint azonban ez az érvelés nem állja meg a helyét: 

A génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg.”

Dömötör arra is hivatkozik, hogy az Európai Unió Bíróságának korábbi ítélete a génszerkesztett növényeket is a GMO-szabályozás körébe sorolta.

A kormány továbbra sem válaszol ezekre a kérdésekre, most az Európai Bizottságtól várja a válaszokat a Fidesz

Itthon GMO-mentességet ígérnek, Strasbourgban megszavazták a lazítást

Miközben a Tisza EP-képviselői támogatták az új szabályozást Strasbourgban, Bóna Szabolcs agrárminiszter néhány nappal később a Parlamentben arról beszélt, hogy 

a GMO-mentes magyar mezőgazdaság alkotmányos vállalás, amelyből a kormány nem enged.

A miniszter kijelentette: nem fogják megengedni, hogy a magyar emberek tudta nélkül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba, és azt sem, hogy a magyar gazdák versenyhátrányba kerüljenek. A vita éppen azért vált különösen élessé, mert a két álláspont nehezen összeegyeztethető: 

Miközben idehaza továbbra is a GMO-mentesség mellett érvelnek, az Európai Parlamentben olyan szabályozás kapott tiszás támogatást, amely lazítja a korábbi korlátozásokat.

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A szabályozás nyomán a GMO-termékek jelöletlenül áraszthatják el a magyar piacot (Forrás: Shutterstock) 

A legnagyobb kérdés: mit jelent ez a magyar fogyasztóknak?

Dömötör Csaba szerint a legfontosabb következmény nem pusztán jogi természetű. A jövőben olyan génszerkesztett növényekből készült élelmiszerek jelenhetnek meg az uniós piacon – így Magyarországon is –, amelyekre nem vonatkozik a jelenlegi engedélyezési rendszer, és számos esetben a fogyasztói jelölési kötelezettség is megszűnhet. 

Tehát a vásárlók nem feltétlenül tudják majd eldönteni, hogy génszerkesztett technológiával előállított terméket vesznek-e le a polcról.

Összességében a Tisza Párt nyilatkozatai között több ponton is ellentmondás fedezhető fel a génszerkesztés megítélésével kapcsolatban. Ha pedig az új szabályozás valóban semmilyen kockázatot nem jelent a magyar emberekre, akkor felmerül a kérdés: miért nem tájékoztatták erről azonnal a nyilvánosságot, amikor Strasbourgban megszületett az erről szóló döntés?

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