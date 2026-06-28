Súlyos ellentmondások övezik a Tisza GMO-szavazását

Az Európai Parlament elfogadta az új génszerkesztett növényekre (NGT) vonatkozó szabályozást, amely jelentősen enyhíti az eddigi GMO-előírásokat. A javaslatot a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is támogatták. A döntés után Magyarországon nemcsak a szabályozás tartalmáról, hanem a Tisza és a magyar kormány nyilatkozatai közötti ellentmondásokról is vita bontakozott ki.

Dömötör Csaba a Tisza GMO-szavazásának ellentmondásaira hívta fel a figyelmet (Fotó: AFP/Hans Lucas)

Magyar Péter szerint ez nem GMO, a jog és a korábbi uniós gyakorlat mást mond

A vita egyik központi eleme Magyar Péter csütörtöki kijelentése volt, miszerint a génszerkesztés nem GMO-technológia. Dömötör Csaba Fideszes EP-képviselő szerint azonban ez az érvelés nem állja meg a helyét:

A génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg.”

Dömötör arra is hivatkozik, hogy az Európai Unió Bíróságának korábbi ítélete a génszerkesztett növényeket is a GMO-szabályozás körébe sorolta.