Súlyos ellentmondások övezik a Tisza GMO-szavazását

Az Európai Parlament elfogadta az új génszerkesztett növényekre (NGT) vonatkozó szabályozást, amely jelentősen enyhíti az eddigi GMO-előírásokat. A javaslatot a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is támogatták. A döntés után Magyarországon nemcsak a szabályozás tartalmáról, hanem a Tisza és a magyar kormány nyilatkozatai közötti ellentmondásokról is vita bontakozott ki.
Magyar Péter szerint ez nem GMO, a jog és a korábbi uniós gyakorlat mást mond
A vita egyik központi eleme Magyar Péter csütörtöki kijelentése volt, miszerint a génszerkesztés nem GMO-technológia. Dömötör Csaba Fideszes EP-képviselő szerint azonban ez az érvelés nem állja meg a helyét:
A génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg.”
Dömötör arra is hivatkozik, hogy az Európai Unió Bíróságának korábbi ítélete a génszerkesztett növényeket is a GMO-szabályozás körébe sorolta.
Itthon GMO-mentességet ígérnek, Strasbourgban megszavazták a lazítást
Miközben a Tisza EP-képviselői támogatták az új szabályozást Strasbourgban, Bóna Szabolcs agrárminiszter néhány nappal később a Parlamentben arról beszélt, hogy
a GMO-mentes magyar mezőgazdaság alkotmányos vállalás, amelyből a kormány nem enged.
A miniszter kijelentette: nem fogják megengedni, hogy a magyar emberek tudta nélkül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba, és azt sem, hogy a magyar gazdák versenyhátrányba kerüljenek. A vita éppen azért vált különösen élessé, mert a két álláspont nehezen összeegyeztethető:
Miközben idehaza továbbra is a GMO-mentesség mellett érvelnek, az Európai Parlamentben olyan szabályozás kapott tiszás támogatást, amely lazítja a korábbi korlátozásokat.
A legnagyobb kérdés: mit jelent ez a magyar fogyasztóknak?
Dömötör Csaba szerint a legfontosabb következmény nem pusztán jogi természetű. A jövőben olyan génszerkesztett növényekből készült élelmiszerek jelenhetnek meg az uniós piacon – így Magyarországon is –, amelyekre nem vonatkozik a jelenlegi engedélyezési rendszer, és számos esetben a fogyasztói jelölési kötelezettség is megszűnhet.
Tehát a vásárlók nem feltétlenül tudják majd eldönteni, hogy génszerkesztett technológiával előállított terméket vesznek-e le a polcról.
Összességében a Tisza Párt nyilatkozatai között több ponton is ellentmondás fedezhető fel a génszerkesztés megítélésével kapcsolatban. Ha pedig az új szabályozás valóban semmilyen kockázatot nem jelent a magyar emberekre, akkor felmerül a kérdés: miért nem tájékoztatták erről azonnal a nyilvánosságot, amikor Strasbourgban megszületett az erről szóló döntés?