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Magyar Péter

Gondok lehetnek a Tisza megtorló tervével, ezért csúszhat a vagyonvisszaszerzési hivatal

3 órája
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A kampányban az egyik központi szerepet kapó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról való szavazás tovább csúszik. A választóknak ígért megtorló hivatalt azonban nem olyan egyszerű beilleszteni az európai jogrendbe. Németh Balázs szerint ezért is lehet gondban az a Magyar Péter, aki két évvel ezelőttig még abban a közegben gazdagodott, amit most eltörölne.
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Magyar PéterTisza PárthivatalTisza-kormány

Magyar Péter néhány napja megígérte, hogy ezen a héten biztosan benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló jogszabályt. Tegnap azonban visszavonulót fújt – idézte fel Németh Balázs a közösségi oldalán. A Fidesz Országgyűlési képviselője Magyar Péterrel kapcsolatban jelezte: már megint összevissza beszél. Pedig mint egy falat kenyér, annyira kellett volna az új törvényjavaslat, hogy elterelje a szót Magyar Márton botrányáról – mutatott rá.

Tisza Párt vagyonvisszaszerzési hivatal
Ezért csúszhat a vagyonvisszaszerzési hivatal Fotó: Markovics Gábor

A képviselő mókásnak tartja, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy egyelőre mégsem nyújtják be, mert társadalmi egyeztetésre van szükség. Május óta minden benyújtott törvényjavaslatnál az a tiszás duma, hogy nincs szükség társadalmi egyeztetésre, mert maga a választási kampány volt az egyeztetés – emlékeztetett. Hangsúlyozta:

ezt olyan ügyekben is az emberek képébe hazudják, amelyek fel sem merült a kampányban…

Ezzel szemben a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása valóban hangos kampányígérete volt a Tiszának, most mégis társadalmi egyeztetésre hivatkoznak. „Valami nem kerek” – vélekedett Németh Balázs.

Nem csoda hogy bajban van a Balatonon jachtozó, az elmúlt 16 évből 14-ben állami pénzből vagyonosodó miniszterelnök. Nehéz – vagy inkább lehetetlen – európai megoldást találni a magánvagyonok elkobzására 

– hívta fel a figyelmet. Majd felidézte: utoljára Hitler próbálkozott ilyennel, amikor a zsidók vagyonát vette el, itthon pedig Rákosi tudott „eredményeket” felmutatni.

„Most a Magyar Péter – Ruff Bálint duó készül vagyonvisszaszerzésre, de a tegnapi bejelentés alapján úgy tűnik, váratlan gigszer hátráltatja őket. Csak nehogy beidegesedjenek rájuk a kampányban felhergelt 21. századi Lenin-fiúk” – zárta a bejegyzését a képviselő.

Ahogy korábban megírtuk bár Magyar Péterék igyekeznek nagyon sietni a kampányban is központi szerepet kapó hivatal felállításával, az mégis legkorábban csak valamikor az ősszel állhat fel. Azonban a Tiszának fontos, hogy folyamatosan a szavazóik előtt tartsa az ígért megtorlás eszközét.

 

 

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