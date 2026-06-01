Gulyás Gergely: Ha ezt megtehetik, akkor bármit megtehetnek

Gulyás Gergely élesen bírálta a kormány alkotmánymódosítási elképzeléseit, különösen azt a felvetést, amely közjogi tisztségviselők leváltását tenné lehetővé.

A politikus szerint a felvázolt terv olyan mértékben szembemegy az alkotmányosság alapelveivel, hogy egy egyetemi vizsgán sem állná meg a helyét.

Ha valaki olyan választ adott volna a Szegedi Jogi Kar közjog tanszékén, hogy ezt meg lehet tenni – a visszamenőleges módosítást –, azt megbuktatták volna

– fogalmazott.

Gulyás szerint a probléma lényege, hogy a kormány visszamenőleges hatállyal módosítaná az alkotmányt, ami szerinte összeegyeztethetetlen a jogállamiság elveivel.

A vita középpontjában az áll, hogy a kormány olyan alkotmánymódosítást készíthet elő, amely lehetővé tenné bizonyos közjogi tisztségviselők – akár a köztársasági elnök – mandátumának megszüntetését.

Sulyok Tamás kapcsán úgy fogalmazott:

semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy megsértette volna az alkotmányt vagy a rá vonatkozó törvényeket.

„Ha ez így lenne, akkor megindíthatnák a megfosztási eljárást. De nem ezt teszik” – mondta.

„Ha ezt megtehetik, bármit megtehetnek”

A fideszes politikus szerint a tervezett lépések túlmutatnak egy egyszerű jogszabály-módosításon, és a demokratikus működés alapjait érintik.

Úgy látja, hogy a visszamenőleges hatályú alkotmányozás veszélyes eszköz, mert utólag változtatná meg a már meglévő jogviszonyokat.

Attól, hogy 141 fős többségük van, nem tehetnek meg mindent

– fogalmazott.

Szerinte ha ez a gyakorlat elfogadottá válik, akkor azzal megnyílhat az út olyan döntések előtt, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak.

Ha ezt megtehetik, akkor bármit megtehetnek

– zárta felszólalását.