Gulyás Gergely: Jól meg kell gondolni, hogy Magyarország milyen árat fizet az EU-s pénzekért

A civil kezdeményezésű szimpátiatüntetésen résztvevő Gulyás Gergely azt válaszolta a Hír TV kérdésére, hogy egyetért a tüntetés céljával, és ezért érezte fontosnak, hogy jelen legyen.

Gulyás Gergely a tüntetés mellett a migrációs paktumról, és a Hírkereső csalásáról is beszélt Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A frakcióvezető kifejtette, hogy

Magyarországon világos alkotmányos szabályok vannak, és ezek az alkotmányos szabályok meghatározzák azt, hogy kinek meddig tart a megbízatása. Már pedig a köztársági elnök megbízatása a 2029-ben jár le.”

Ezen a tényen az sem változtat, hogy időközben a korábbi ellenzék került hatalomra.

Gulyás Gergely a napokban életbelépő migrációs paktumról is elmondta a véleményét, miszerint

az ma már nem vitás, hogy a Tisza-kormány végrehajtja a migrációs paktumot. Szerintünk ennek komoly kockázatai vannak.”

Viszont úgy látja, hogy Magyar Péter pártja nem beszél a témáról kellő nyíltsággal, és azt sem lehet tudni, hogy a Tisza-kormány milyen árat fizet az EU-s pénzekért, amik Magyarországnak járnak. A politikus szerint Magyarországnak az az érdeke, hogy

azt a szigorú migráció politikát fenntartsa, amit az Orbán kormány mindig is fenntartott.”

A Holló Gábor üzemeltetésében működő Hírkereső botrányával kapcsolatban pedig egy egyértelműen kijelentette, hogy