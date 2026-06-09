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gulyás gergely

Gulyás Gergely felszólította a kormányt: kemény üzenetet fogalmazott meg

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A migrációs paktum elutasítására és a magyar álláspont egyértelmű megerősítésére szólította fel a kormányt Gulyás Gergely keddi parlamenti felszólalásában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a paktum hosszú távon súlyos következményekkel járhat Magyarország számára.
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gulyás gergelykormányországgyűléseurópai bizottság

Gulyás Gergely kedden az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a migrációs paktum az egyik legfontosabb kérdés, amely a következő időszakban meghatározhatja Magyarország jövőjét. A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy az Orbán-kormány idején Magyarország nem támogatta a paktum elfogadását, sőt jogi úton is megtámadta azt.

Gulyás Gergely, gulyásgergely
Gulyás Gergely, gulyásgergely
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A politikus hangsúlyozta: a Fidesz álláspontja szerint az ilyen horderejű döntéseket az Európai Unióban kizárólag egyhangú döntéssel lehetne meghozni. Úgy fogalmazott, a magyar álláspont ebben a kérdésben változatlan maradt.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy egyes országok, köztük Olaszország, azért támogathatják a paktumot, mert már jelentős migrációs nyomással szembesülnek, és számukra előnyt jelenthet, ha a migránsok egy részét más tagállamok veszik át. Szerinte ebből azonban nem következik az, hogy Magyarországnak is támogatnia kellene a szabályozást.

A frakcióvezető szerint a paktum egyik legnagyobb veszélye az, hogy egy esetleges migrációs válsághelyzetben az Európai Bizottság olyan döntéseket hozhat, amelyek kötelező befogadást írnak elő a tagállamok számára. Állítása szerint 

ilyen helyzetben Magyarország korlátozás nélkül lenne köteles migránsokat befogadni.

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Gulyás Gergely felszólalásában arra kérte a kormányt, hogy egyértelműen jelentse ki: nem kívánja végrehajtani a migrációs paktumot. Hozzátette, a Fidesz minden olyan kormányzati lépést támogat, amely uniós jogi fórumokon is fellép a szabályozással szemben.

A politikus emellett a szuverenitás kérdését is érintette. Szerinte a migrációs paktum olyan hatásköröket adna Brüsszelnek, amelyek korlátozhatják a tagállamok önálló döntési lehetőségeit a bevándorlás ügyében. Ezért úgy véli, Magyarországnak továbbra is következetesen ki kell állnia saját álláspontja mellett. 

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