Gulyás Gergely felszólította a kormányt: kemény üzenetet fogalmazott meg

Gulyás Gergely kedden az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a migrációs paktum az egyik legfontosabb kérdés, amely a következő időszakban meghatározhatja Magyarország jövőjét. A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy az Orbán-kormány idején Magyarország nem támogatta a paktum elfogadását, sőt jogi úton is megtámadta azt.

Gulyás Gergely, gulyásgergely

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A politikus hangsúlyozta: a Fidesz álláspontja szerint az ilyen horderejű döntéseket az Európai Unióban kizárólag egyhangú döntéssel lehetne meghozni. Úgy fogalmazott, a magyar álláspont ebben a kérdésben változatlan maradt.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy egyes országok, köztük Olaszország, azért támogathatják a paktumot, mert már jelentős migrációs nyomással szembesülnek, és számukra előnyt jelenthet, ha a migránsok egy részét más tagállamok veszik át. Szerinte ebből azonban nem következik az, hogy Magyarországnak is támogatnia kellene a szabályozást.

A frakcióvezető szerint a paktum egyik legnagyobb veszélye az, hogy egy esetleges migrációs válsághelyzetben az Európai Bizottság olyan döntéseket hozhat, amelyek kötelező befogadást írnak elő a tagállamok számára. Állítása szerint