Gulyás Gergely felszólította a kormányt: kemény üzenetet fogalmazott meg

Gulyás Gergely kedden az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a migrációs paktum az egyik legfontosabb kérdés, amely a következő időszakban meghatározhatja Magyarország jövőjét. A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy az Orbán-kormány idején Magyarország nem támogatta a paktum elfogadását, sőt jogi úton is megtámadta azt.
A politikus hangsúlyozta: a Fidesz álláspontja szerint az ilyen horderejű döntéseket az Európai Unióban kizárólag egyhangú döntéssel lehetne meghozni. Úgy fogalmazott, a magyar álláspont ebben a kérdésben változatlan maradt.
Gulyás Gergely kitért arra is, hogy egyes országok, köztük Olaszország, azért támogathatják a paktumot, mert már jelentős migrációs nyomással szembesülnek, és számukra előnyt jelenthet, ha a migránsok egy részét más tagállamok veszik át. Szerinte ebből azonban nem következik az, hogy Magyarországnak is támogatnia kellene a szabályozást.
A frakcióvezető szerint a paktum egyik legnagyobb veszélye az, hogy egy esetleges migrációs válsághelyzetben az Európai Bizottság olyan döntéseket hozhat, amelyek kötelező befogadást írnak elő a tagállamok számára. Állítása szerint
ilyen helyzetben Magyarország korlátozás nélkül lenne köteles migránsokat befogadni.
Gulyás Gergely felszólalásában arra kérte a kormányt, hogy egyértelműen jelentse ki: nem kívánja végrehajtani a migrációs paktumot. Hozzátette, a Fidesz minden olyan kormányzati lépést támogat, amely uniós jogi fórumokon is fellép a szabályozással szemben.
A politikus emellett a szuverenitás kérdését is érintette. Szerinte a migrációs paktum olyan hatásköröket adna Brüsszelnek, amelyek korlátozhatják a tagállamok önálló döntési lehetőségeit a bevándorlás ügyében. Ezért úgy véli, Magyarországnak továbbra is következetesen ki kell állnia saját álláspontja mellett.