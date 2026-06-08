Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely kőkemény tényekkel reagált Magyar Péter parlamenti „vádbeszédére”

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Határozottan, adatokkal reagált Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek a gyermekvédelmi rendszert illető kritikáira az Országgyűlés hétfői ülésén. A Fidesz frakcióvezetője szerint a jelenlegi miniszterelnök nem a gyermekvédelem problémáinak feltárására és megoldására törekszik, hanem inkább támadást intéz a 15 éve működő rendszer ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelytámadásgyermekvédelemFidesz-kormányMagyar Péter

Magyar Péter parlamenti felszólalására reagálva Gulyás Gergely azt mondta, a miniszterelnök „egy vádbeszédet mondott”, amelyben szerinte nem vette figyelembe az elmúlt 16 év gyermekvédelmi intézkedéseit és eredményeit.

Gulyás Gergely
Magyar Péter és Gulyás Gergely
Fotó: Polyák Attila - Origo / Magyar Péter

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ma egy szülők nélkül felnövő gyermeknek lényegesen jobbak az esélyei és lehetőségei, mint korábban. Úgy fogalmazott, a legjobb megoldás továbbra is az, ha a gyermek családi környezetben nevelkedhet, és eredménynek nevezte, hogy ma már a gondozásra szoruló gyermekek jelentős része gyermekotthonokban vagy családias környezetben nőhet fel.

Gulyás Gergely visszautasította azt is, hogy csak Magyar Péter látogatna gyermekvédelmi intézményeket. Elmondása szerint ő maga is többször járt gyermekotthonokban, bár ebből nem készített közösségi médiás tartalmat. Hozzátette, 

a nevelőszülői rendszer támogatása az elmúlt években jelentősen emelkedett, és tapasztalatai szerint a nevelőszülők többsége megfelelőnek tartja a jelenlegi támogatási szintet.

Magyar Péter az Országgyűlésben: gyermekvédelmi szakembereket menesztett a családügyi miniszter

 

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az intézményrendszerben vannak még fejlesztendő területek. Szerinte számos helyen történtek jelentős beruházások, és példaként említette a gödi Gondviselés Házát, amelyet Európa egyik legjobb intézményének nevezett. Mint mondta, a világ leggazdagabb országaiban is büszkék lennének egy ilyen színvonalú intézményre.

A felszólalásról készült videót Deák Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán. A gyermekvédelem helyzete az elmúlt hetekben több alkalommal is a parlamenti összeszólalkozások középpontjába került, miután Magyar Péter több intézmény állapotát és a rendszer működését is bírálta.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!