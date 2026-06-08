Gulyás Gergely kőkemény tényekkel reagált Magyar Péter parlamenti „vádbeszédére”

Magyar Péter parlamenti felszólalására reagálva Gulyás Gergely azt mondta, a miniszterelnök „egy vádbeszédet mondott”, amelyben szerinte nem vette figyelembe az elmúlt 16 év gyermekvédelmi intézkedéseit és eredményeit.
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ma egy szülők nélkül felnövő gyermeknek lényegesen jobbak az esélyei és lehetőségei, mint korábban. Úgy fogalmazott, a legjobb megoldás továbbra is az, ha a gyermek családi környezetben nevelkedhet, és eredménynek nevezte, hogy ma már a gondozásra szoruló gyermekek jelentős része gyermekotthonokban vagy családias környezetben nőhet fel.
Gulyás Gergely visszautasította azt is, hogy csak Magyar Péter látogatna gyermekvédelmi intézményeket. Elmondása szerint ő maga is többször járt gyermekotthonokban, bár ebből nem készített közösségi médiás tartalmat. Hozzátette,
a nevelőszülői rendszer támogatása az elmúlt években jelentősen emelkedett, és tapasztalatai szerint a nevelőszülők többsége megfelelőnek tartja a jelenlegi támogatási szintet.
A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az intézményrendszerben vannak még fejlesztendő területek. Szerinte számos helyen történtek jelentős beruházások, és példaként említette a gödi Gondviselés Házát, amelyet Európa egyik legjobb intézményének nevezett. Mint mondta, a világ leggazdagabb országaiban is büszkék lennének egy ilyen színvonalú intézményre.
A felszólalásról készült videót Deák Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán. A gyermekvédelem helyzete az elmúlt hetekben több alkalommal is a parlamenti összeszólalkozások középpontjába került, miután Magyar Péter több intézmény állapotát és a rendszer működését is bírálta.