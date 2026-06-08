Gulyás Gergely kőkemény tényekkel reagált Magyar Péter parlamenti „vádbeszédére”

Magyar Péter parlamenti felszólalására reagálva Gulyás Gergely azt mondta, a miniszterelnök „egy vádbeszédet mondott”, amelyben szerinte nem vette figyelembe az elmúlt 16 év gyermekvédelmi intézkedéseit és eredményeit.

Magyar Péter és Gulyás Gergely

Fotó: Polyák Attila - Origo / Magyar Péter

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ma egy szülők nélkül felnövő gyermeknek lényegesen jobbak az esélyei és lehetőségei, mint korábban. Úgy fogalmazott, a legjobb megoldás továbbra is az, ha a gyermek családi környezetben nevelkedhet, és eredménynek nevezte, hogy ma már a gondozásra szoruló gyermekek jelentős része gyermekotthonokban vagy családias környezetben nőhet fel.

Gulyás Gergely visszautasította azt is, hogy csak Magyar Péter látogatna gyermekvédelmi intézményeket. Elmondása szerint ő maga is többször járt gyermekotthonokban, bár ebből nem készített közösségi médiás tartalmat. Hozzátette,