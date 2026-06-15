Gulyás Gergely: Ami az RTL riportjából „véletlenül” kimaradt

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolta, hogy ellentétben a törvényi előírással külföldi útjai során kizárólag menetrendszerinti járaton, turistaosztályon utazott.

Gulyás Gergelyt hiába próbálta lejáratni a kormánymédia Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

Egy kivétel volt, amit az RTL inkorrektül ki is emelt,

amikor itt volt reggel a Liminski nevű észak-rajna-vesztfáliai európai uniós ügyi miniszter, talán kancelláriaminiszter is, vele találkoztam reggel 9-kor, utána Bécsben az ÖVP főtitkárával találkoztam, és beszéltem a korábban vállaltaknak megfelelően az október 23-i nemzeti ünnepünkön, és délután pedig Berlinben Wolfgang Schmitttel kellett találkoznom”

– számolt be róla a frakcióvezető.

A kormánymédia természetesen azt elhallgatta, hogy

minden más esetben, 8 éven keresztül, ha nem tengeren túlra mentem, ami viszont nagyon ritka volt, szerintem évente körülbelül egyszer, hanem Európán belül utaztam, és nem kormánygéppel, kormányzati delegációval mentem, akkor mindig másodosztályú turistaosztállyal mentem, amit én természetesnek tartottam, ennek a többszörösét spóroltam ezzel, mint amit most itt egy út kapcsán számom kérnek, ahol szerintem három fontos program volt, ezért nem mondtam le egyiket sem.”

Kifogásként hozták még fel, hogy miért Rogán Antalhoz köthető cég nyert a pályázaton, de ehhez Gulyás Gergelynek szintén semmi köze, mivel