Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lex Orbán: közleményt adott ki a Fidesz az Alaptörvény-módosítás után

Tragédia

Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a mélybe dobott nő haláláért

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Ami az RTL riportjából „véletlenül” kimaradt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Fidesz frakcióvezetőjének egy RTL-es riport kapcsán kellett magyarázkodnia, amit sikeresen megoldott. Gulyás Gergely egy korábbi utazása során feltett kérdésre válaszolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyMiniszterelnökséget vezető miniszterpropagandamédiaRTLminiszterelnökség

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolta, hogy ellentétben a törvényi előírással külföldi útjai során kizárólag menetrendszerinti járaton, turistaosztályon utazott. 

Gulyás Gergelyt hiába próbálta lejáratni a kormánymédia
Gulyás Gergelyt hiába próbálta lejáratni a kormánymédia Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

Egy kivétel volt, amit az RTL inkorrektül ki is emelt, 

amikor itt volt reggel a Liminski nevű észak-rajna-vesztfáliai európai uniós ügyi miniszter, talán kancelláriaminiszter is, vele találkoztam reggel 9-kor, utána Bécsben az ÖVP főtitkárával találkoztam, és beszéltem a korábban vállaltaknak megfelelően az október 23-i nemzeti ünnepünkön, és délután pedig Berlinben Wolfgang Schmitttel kellett találkoznom”

– számolt be róla a frakcióvezető.

A kormánymédia természetesen azt elhallgatta, hogy 

minden más esetben, 8 éven keresztül, ha nem tengeren túlra mentem, ami viszont nagyon ritka volt, szerintem évente körülbelül egyszer, hanem Európán belül utaztam, és nem kormánygéppel, kormányzati delegációval mentem, akkor mindig másodosztályú turistaosztállyal mentem, amit én természetesnek tartottam, ennek a többszörösét spóroltam ezzel, mint amit most itt egy út kapcsán számom kérnek, ahol szerintem három fontos program volt, ezért nem mondtam le egyiket sem.”

Kifogásként hozták még fel, hogy miért Rogán Antalhoz köthető cég nyert a pályázaton, de ehhez Gulyás Gergelynek szintén semmi köze, mivel 

sem eddig, sem ezt követően senki, nem fog cégekről dönteni, mert úgy tudom, hogy ilyenkor egy beszerzési eljárást folytat le a minisztérium, bekér több ajánlatot, és a legolcsóbbat fogadja el.” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!