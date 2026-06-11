Gulyás Gergely: Egy mondatot várunk a Tisza-kormánytól

Az új kormány a migrációs paktum ügyében összevissza beszél – jelentette ki Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Az új kormány összevissza beszél (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Holnap hatályba lép a migrációs paktum”

– figyelmeztetett a frakcióvezető, majd megerősítette, hogy a Fidesz-frakció nem változtat korábbi álláspontján, és a paktum ellen fog szavazni.

Gulyás Gergely ennek megfelelően felhívást intézett Magyar Péter kormányához.