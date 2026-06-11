Gulyás Gergely: Egy mondatot várunk a Tisza-kormánytól

Pénteken hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője jelezte a jelenlegi kormány felé, hogy velük ellentétben az Orbán-kormány mindig világos álláspontot képviselt a témában.
Az új kormány a migrációs paktum ügyében összevissza beszél – jelentette ki Gulyás Gergely.
Holnap hatályba lép a migrációs paktum”
– figyelmeztetett a frakcióvezető, majd megerősítette, hogy a Fidesz-frakció nem változtat korábbi álláspontján, és a paktum ellen fog szavazni.
Gulyás Gergely ennek megfelelően felhívást intézett Magyar Péter kormányához.
Az új kormány ebben az ügyben összevissza beszél. Egy mondatot várunk. Tegye egyértelművé a kormány, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot.”
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