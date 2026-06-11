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Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Egy mondatot várunk a Tisza-kormánytól

57 perce
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Pénteken hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője jelezte a jelenlegi kormány felé, hogy velük ellentétben az Orbán-kormány mindig világos álláspontot képviselt a témában.
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Gulyás GergelyFidesz-frakcióTisza-kormányillegális migrációmigrációs paktum

Az új kormány a migrációs paktum ügyében összevissza beszél – jelentette ki Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Az új kormány ebben az ügyben össze-vissza beszél
Gulyás Gergely: Az új kormány összevissza beszél (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Holnap hatályba lép a migrációs paktum

– figyelmeztetett a frakcióvezető, majd megerősítette, hogy a Fidesz-frakció nem változtat korábbi álláspontján, és a paktum ellen fog szavazni. 

Gulyás Gergely ennek megfelelően felhívást intézett Magyar Péter kormányához. 

Az új kormány ebben az ügyben összevissza beszél. Egy mondatot várunk. Tegye egyértelművé a kormány, hogy nem hajtja végre a migrációs paktumot.”

 

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