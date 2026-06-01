Gulyás Gergely üzent Magyar Péter őrjöngését követően

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Sulyok Tamás elleni fellépés olyan kárt okoz, amely messze túlmutat Magyar Péter kormányzati ciklusán.
Egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás – reagált Gulyás Gergely, miután Magyar Péter hétfőn bejelentette, alaptörvény-módosítással fogják Sulyok Tamást elmozdítani a hivatalából. A Fidesz frakcióvezetője, kiállva Sulyok Tamás mellett közölte: méltatlannak tartja azt a bánásmódot, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.

Gulyás Gergely szerint Magyar Péter egy olyan hatalmi játszmát folytat, amely káros és túlmutat saját kormányzati ciklusán
 (Fotó: Balogh Dávid)

A politikus tisztázta, alkotmányos demokráciában mindez nem képzelhető el, hogy a megbízatási ideje előtt, ilyen eszközökkel távolítsanak el köztársasági elnököt. Emlékeztetett, 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött, hivatalában marad-e vagy távozik. – Ezt alkotmánymódosítással, joggal való visszaéléssel és visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni – húzta alá a frakcióvezető.

Álláspotja szerint, ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most kijelenthetjük, hogy joggal való visszaélésről beszélünk és azt a felhatalmazást, amit kapott az új kormány, azt rosszra használja.

– Egy olyan hatalmi játszmába megy bele, amely meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, aláássa a magyar állam méltóságát és lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségeket. Ez olyan hosszú távú kárt okoz, amely messze túlmutat saját kormányzati ciklusán – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

 

