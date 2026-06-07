Lannert Judit sok más változtatás mellett a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetéséről beszélt egy interjúban, ezzel bizonytalanságba taszítva több tízezer diákot és családjaikat – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: A Tisza Párt egy újabb működő rendszert verne szét Fotó: Facebook/Magyar Péter

A kommunizmus óta nem volt példa arra, hogy az új oktatási miniszter által felvázolt egységes négyosztályos középiskolai modellt erőltessék rá a magyar társadalomra”

– közölte a frakcióvezető.

Gulyás Gergely arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt még egy hónapja sincs hatalmon, de agresszíven és ellenérveket nem tűrve bontja le Magyarország eddig megszokott politikai és társadalmi berendezkedését. Társadalmi egyeztetések nélkül kizárólag a Facebookon tájékoztatva az érintett több tízezernyi családot.