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Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A Tisza Párt egy újabb működő rendszert verne szét

28 perce
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A közjogi intézmények és az önkormányzati rendszer után az iskolarendszer totális átalakítását tervezi. Lannert Judit a Tisza-kormány oktatási minisztere sok más változtatás mellett a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetéséről beszélt egy interjúban – számolt be róla Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője.
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Gulyás Gergelyoktatásügyi miniszteroktatásTisza-kormányMagyar Péter

Lannert Judit sok más változtatás mellett a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetéséről beszélt egy interjúban, ezzel bizonytalanságba taszítva több tízezer diákot és családjaikat – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: A Tisza Párt egy újabb működő rendszert verne szét
Gulyás Gergely: A Tisza Párt egy újabb működő rendszert verne szét Fotó: Facebook/Magyar Péter

A kommunizmus óta nem volt példa arra, hogy az új oktatási miniszter által felvázolt egységes négyosztályos középiskolai modellt erőltessék rá a magyar társadalomra”

 – közölte a frakcióvezető.

Gulyás Gergely arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt még egy hónapja sincs hatalmon, de agresszíven és ellenérveket nem tűrve bontja le Magyarország eddig megszokott politikai és társadalmi berendezkedését. Társadalmi egyeztetések nélkül kizárólag a Facebookon tájékoztatva az érintett több tízezernyi családot.

 

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