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Gulyás Gergely

Gulyás Gergely szerint azért lett frakcióvezető, mert ő tudja legjobban kezelni Magyar Pétert

1 órája
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A Fidesz frakcióvezetője nem tartja kizártnak, hogy büntetésből kapta ezt a posztot, de az is benne lehet, hogy ő az, aki a legjobban tudja kezelni Magyar Péter kirohanásait. Gulyás Gergely az Ultrahang csatornának adott interjút.
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Gulyás GergelyFideszfidesz frakcióVálasztás 2026Magyar Péter

Az Ultrahang csatornán Cs. Király Tamás vendége Gulyás Gergely volt.

Gulyás Gergely az Ultrahang stúdiójában
Gulyás Gergely az Ultrahang stúdiójában Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A beszélgetésben szó volt megbízatásáról, ellenzékiségről, elszámoltatásról, a Tisza Párt leszámolási kísérleteiről, NKA-ügyről, Karmelita-túráról, parlamenti összecsapásokról, a Fidesz jövőjéről és a köztársasági elnök leváltásáról is.

A teljes beszélgetés.

 

 

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