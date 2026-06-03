Gulyás Gergely szerint azért lett frakcióvezető, mert ő tudja legjobban kezelni Magyar Pétert

A Fidesz frakcióvezetője nem tartja kizártnak, hogy büntetésből kapta ezt a posztot, de az is benne lehet, hogy ő az, aki a legjobban tudja kezelni Magyar Péter kirohanásait. Gulyás Gergely az Ultrahang csatornának adott interjút.

Vágólapra másolva!

Az Ultrahang csatornán Cs. Király Tamás vendége Gulyás Gergely volt. Gulyás Gergely az Ultrahang stúdiójában Fotó: Facebook/Gulyás Gergely A beszélgetésben szó volt megbízatásáról, ellenzékiségről, elszámoltatásról, a Tisza Párt leszámolási kísérleteiről, NKA-ügyről, Karmelita-túráról, parlamenti összecsapásokról, a Fidesz jövőjéről és a köztársasági elnök leváltásáról is. A teljes beszélgetés.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!