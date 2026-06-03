Gulyás Gergely szerint azért lett frakcióvezető, mert ő tudja legjobban kezelni Magyar Pétert

A Fidesz frakcióvezetője nem tartja kizártnak, hogy büntetésből kapta ezt a posztot, de az is benne lehet, hogy ő az, aki a legjobban tudja kezelni Magyar Péter kirohanásait. Gulyás Gergely az Ultrahang csatornának adott interjút.
Az Ultrahang csatornán Cs. Király Tamás vendége Gulyás Gergely volt.
A beszélgetésben szó volt megbízatásáról, ellenzékiségről, elszámoltatásról, a Tisza Párt leszámolási kísérleteiről, NKA-ügyről, Karmelita-túráról, parlamenti összecsapásokról, a Fidesz jövőjéről és a köztársasági elnök leváltásáról is.
A teljes beszélgetés.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!