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Magyar Péter

Gulyás Gergely visszaszúrt Magyar Péternek: ki itt a migránspárti?

1 órája
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Magyar Péter azért próbálja azt a látszatot kelteni, hogy az Orbán-kormány migrációpárti volt, mert így akarja megmagyarázni saját szavazóinak az uniós migrációs paktum elfogadását – jelentette ki Gulyás Gergely az Országgyűlésben hétfőn. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormányfő Orbán Viktorra próbálja hárítani a felelősséget, miközben az előző kormány határozottan elutasította a migrációs paktumot és nem engedte be az illegális bevándorlókat Magyarországra.
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Magyar PéterOrszággyűlésVitnyédGulyás Gergelyminiszterelnökmigrációs paktum

„Miért akarja Magyar Péter beadni a tiszásoknak, hogy valójában Orbán Viktor a migrációpárti? Nagyon egyszerű oka van ennek” – így reagált Gulyás Gergely arra, hogy a miniszterelnök szerint az előző kormány is foglalkozott a migránsok befogadásának lehetőségével.

Gulyás Gergely ,Magyar Péter
Gulyás Gergely szerint Magyar Péter Orbán Viktorra próbálja hárítani a felelősséget Fotó: Matrai David

A fideszes politikus úgy véli, Magyar Péter valójában saját döntését próbálja megmagyarázni a választóinak. „Így próbálja a saját szavazóinak eladni, hogy miért fogadta el ő maga a migrációs paktumot. Azt a migrációs paktumot, amit egyébként Orbán Viktor elutasított” – fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök ezzel próbálja áthárítani elődjére a felelősséget.

Magyar Péter ezzel próbálja rátolni a felelősséget Orbán Viktorra"

 – mondta. A fideszes politikus ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a korábbi és a jelenlegi kormány migrációs politikája között alapvető különbség van. „Egyetlen dolgot felejt el Magyar Péter. Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt Magyarországon nem voltak illegális bevándorlók” – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely szerint a helyzet a jelenlegi kormány idején megváltozhat.

„Magyar Péter miniszterelnöksége alatt lesznek (migránsok Magyarországon). Ezért ideges a miniszterelnök” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.

 

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