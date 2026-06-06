Nagy bejelentést tett a miniszter, de egy fontos tényt nem említett

A miniszter hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem működését nem rendészeti, hanem szakmai eszközökkel kell segíteni. Kátai-Németh Vilmos szerint ezért a gyermekotthonokban a rendőri jelenlét helyett képzett szakemberekre és hatékony szakmai támogatásra van szükség.

A miniszter nagy bejelentést tett a gyermekotthonok kapcsán, de nem tárta fel a teljes igazságot (Forrás: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

A Magyar Nemzet ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

a tavaly decemberben elrendelt változtatások nem a gyermekotthonokra, hanem a javítóintézetekre vonatkoztak. A döntést a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzet előzte meg.

A vonatkozó rendelet alapján a javítóintézetek irányítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került. Ezekben az intézményekben olyan fiatalkorúak tartózkodnak, akik előzetes letartóztatás alatt állnak vagy jogerős bírósági döntés alapján töltik büntetésüket.