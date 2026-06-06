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gyermekotthon

Nagy bejelentést tett a miniszter, de egy fontos tényt nem említett

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Péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban – jelentette be a Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A döntés ugyanakkor vitát váltott ki, mivel a korábbi intézkedések nem a gyermekotthonokat, hanem a javítóintézeteket érintették – mutatott rá a Magyar Nemzet.
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gyermekotthonTisza PártKátai-Németh Vilmosgyermekvédelemjavítóintézetrendőri jelenlétMagyar Péter

A miniszter hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem működését nem rendészeti, hanem szakmai eszközökkel kell segíteni. Kátai-Németh Vilmos szerint ezért a gyermekotthonokban a rendőri jelenlét helyett képzett szakemberekre és hatékony szakmai támogatásra van szükség.

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A miniszter nagy bejelentést tett a gyermekotthonok kapcsán, de nem tárta fel a teljes igazságot (Forrás: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

A Magyar Nemzet ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a tavaly decemberben elrendelt változtatások nem a gyermekotthonokra, hanem a javítóintézetekre vonatkoztak. A döntést a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzet előzte meg.

 A vonatkozó rendelet alapján a javítóintézetek irányítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került. Ezekben az intézményekben olyan fiatalkorúak tartózkodnak, akik előzetes letartóztatás alatt állnak vagy jogerős bírósági döntés alapján töltik büntetésüket.

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Egyelőre kevés konkrétum érkezett

A gyermekvédelem a Tisza Párt egyik hangsúlyos kampánytémája volt, a választási ígéretek között pedig gyors és hatékony intézkedések szerepeltek. 

Az új kormány hivatalba lépése után azonban a területért felelős minisztérium csak június 3-án alakult meg. 

A lap szerint a tárca eddigi leglátványosabb lépése egy, a sajtónak szóló érzékenyítő üzenet volt. Közben a gyermekvédelmi rendszer helyzetével kapcsolatban továbbra is sokan várnak részletes szakmai programot és konkrét intézkedéseket az új vezetéstől.

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