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Megválasztották a Fidesz elnökét és az alelnököket is, itt van a nagy bejelentés

Fidesz-kongresszus

Gyopáros Alpár: Ebben a formában a Fidesz nem nyerhetett volna újra választást

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A települési közösségekkel való közvetlenebb kapcsolat és az új ellenzéki szerepfelfogás lehet a Fidesz megújulásának kulcsa – erről beszélt Gyopáros Alpár a kongresszus szünetében. A politikus emellett Magyar Péter vitnyédi állításaira és a vendégmunkásokat érintő kormányzati döntésekre is reagált.
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Fidesz-kongresszusMaster GoodGyopáros Alpár

Teljesen más pozícióban van a Fidesz, mint a mögöttünk hagyott időszakban – mutatott rá a HírTV-nek Gyopáros Alpár. A Fidesz képviselője a Fidesz tisztújító kongresszusa alatt adott egy rövid interjút, amelyben hangsúlyozta: az elmúlt 16 év kormányzása biztosít egy nagyon jó támaszt a Fidesz politikusai számára, hiszen azt még a jelenlegi kormányzó hatalom sem vitatja, hogy a kormányzati teljesítményünk az nem volt rossz. 

Orbán Viktor pártelnök a Fidesz-kongresszuson (Fotó: Fischer Zoltán)
Orbán Viktor pártelnök a Fidesz-kongresszuson (Fotó: Fischer Zoltán)

Sőt, maguk elmondták, hogy a legtöbb olyan elemet, amelyet eredményként ők is értékelnek a kormányzásukban, azt meg fogják tartani

– emlékeztetett. 

Szerinte a választási vereségből nyilvánvalóan fakad egy másik pozíció, ami miatt a cél, hogy a következő választásokra a Fidesz győzelmi esélyekkel menjen neki – ezt azonban abban a szervezeti keretben, ahogy eddig működött a Fidesz, nem lehet megtenni. Ezért volt szükség változásra, aminek alapját teremti meg a mai kongresszus. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: 

szeptemberben a Fidesznek az új alapszabályszerű szervezeti keretek között úgy kell működnie, hogy onnantól kezdve már egy olyan ellenzéki testtartást tudjanak fölvenni, amely optikailag is biztosítja azt, hogy kormányzóképesek. Mint mondta, ehhez nagyon fontosak a települési közösségek. 

– A kistelepüléseken, a legkisebb falvakban élő emberekkel kell még közvetlenebb kapcsolatot kialakítanunk – mutatott rá.

A Fidesz nem tervezett migránstábort Vitnyéden

Magyar Péter reggeli bejelentése kapcsán leszögezte: Vitnyéden – ami az ő választókerületében van –  nem migránstábor létesítését tervezték, hanem egy már működő, ukrán menekülteket befogadó tábort szüntettek meg. Mint mondta, az épületegyüttes állapota súlyosan leromlott, ezért felújították, majd oktatási célokra jelölték ki. Hozzátette: a létesítmény jelenleg a kapuvári Páli Szent Vince Oktatási Centrum diákjainak ideiglenes elhelyezését szolgálja, míg Magyar Péter a migrációs paktum végrehajtásáról próbálja elterelni a figyelmet.

A képviselőt kérdezték arról is, hogy a Tisza-kormány három országból megtiltja a vendégmunkások behozatalát Magyarországra. Gyopáros Alpár úgy látja, ezek a lépések elsősorban a saját szavazótábor elvárásainak akarnak megfelelni. Rámutatott:

a Tisza Párt rendszeresen összemossa a vendégmunkások és a migráció kérdését, miközben nem veszi figyelembe, hogy bizonyos ágazatokban a magyar gazdaságnak szüksége van vendégmunkásokra.

Szerinte az első figyelmeztető jel már megjelent: egy jelentős kínai autóipari beruházás Magyarország helyett Spanyolországot választotta. Ez komoly gazdasági lehetőségtől fosztotta meg az országot, hiszen munkahelyeket, adóbevételeket és további fejlesztéseket hozhatott volna. Hasonló a helyzet a Master Good ügyében is. Ha a befektetők azt látják, hogy a gazdasági környezet kiszámíthatatlan, vagy a szabályok gyorsan változnak, könnyen dönthetnek úgy, hogy más országban valósítják meg a beruházásaikat. – Attól tartok, hogy a következő időszakban még több hasonló esettel találkozhatunk – jegyezte meg.

 

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