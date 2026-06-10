Kiderült, miért menthették fel Győrfi Pált

Győrfi Pál felmentésével kapcsolatban ezt írják az egészségügyi miniszter nyilatkozata alapján: „A tárcavezető szerint a régi kommunikációs kultúra elfáradt és elhasználódott. Úgy fogalmazott, a szervezetnek „nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szüksége” – írta Czunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal országos vezetője.

Győrfi Pál felmentése hátterében az is állhat, hogy nem tudja eltáncolni az üzeneteket

Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Mondta ezt az a miniszter, vagy stábja, aki a legnagyobb celebarc a miniszterek között. Egyelőre.

Győrfi Pál évtizedekig szolgálta a mentőket, eltávolítása politikai tisztogatásnak tűnik

A politikus hozzátette,

Győrfi Pál évtizedeken át szolgálta a mentőszolgálatot, a legkeményebb helyzetekben mondta el közérthetően és szakmailag hitelesen a legfontosabb információkat."

Nem szenzációhajhász módon, hanem a szóvivő szakma szabályai szerint. Kollégái is tisztelték, elismerték.

Eltávolítása nyilván nem politikai tisztogatás. Nem tudom, lehet, hogy az a baj, hogy nem tud(ja el)táncolni...”

– tette hozzá Czunyiné.

Ahogyan lapunk is megírta, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Kocsis Máté frakcióvezető-helyettes jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat. Ezt követően az is kiderült, hogy Czunyiné Bertalan Juditot nevezték ki a szervezet vezetőjének.

Már eddig is túl sokat tűrtünk”

– jelentette ki Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője a HírTV-ben, aki szerint a választások után sem ért véget a „hergelés” és a „gyűlöletcunami” a fideszes szavazókkal és aktivistákkal szemben.

Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a választások után hetekkel is uszítás, vegzálás és gyűlöletkeltés zajlik az online térben és a hétköznapokban. A Védvonal ezért

egy olyan országos hálózatot kíván létrehozni, amely mögé odaállhatnak azok a Fidesz-támogatók, akik úgy érzik, támadás érte őket politikai meggyőződésük miatt.

A politikus arról is beszélt, hogy a szervezet a jövőben nyilvánosságra is hozhat egyes ügyeket, mert szerinte ennek visszatartó ereje lehet. Czunyiné Bertalan Judit szerint