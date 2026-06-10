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győrfi pál

Kiderült, miért menthették fel Győrfi Pált

1 órája
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A táncoslábú egészségügyi miniszter felmentette az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. Győrfi Pálnak azért kellett mennie, mert „a szervezetnek nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szüksége” – indokolta az egészségügyi miniszter a döntést, aki egyébként a legnagyobb celebarc a miniszterek között. Egyelőre.
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Győrfi Pál felmentésével kapcsolatban ezt írják az egészségügyi miniszter nyilatkozata alapján: „A tárcavezető szerint a régi kommunikációs kultúra elfáradt és elhasználódott. Úgy fogalmazott, a szervezetnek „nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szüksége” – írta Czunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal országos vezetője.

Győrfi Pál felmentése hátterében az is állhat, hogy nem tudja eltáncolni az üzeneteket, HegedűsZsolt, hegedűszsolt, Hegedűs,
Győrfi Pál felmentése hátterében az is állhat, hogy nem tudja eltáncolni az üzeneteket
Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Mondta ezt az a miniszter, vagy stábja, aki a legnagyobb celebarc a miniszterek között. Egyelőre.

Győrfi Pál évtizedekig szolgálta a mentőket, eltávolítása politikai tisztogatásnak tűnik

A politikus hozzátette,

Győrfi Pál évtizedeken át szolgálta a mentőszolgálatot, a legkeményebb helyzetekben mondta el közérthetően és szakmailag hitelesen a legfontosabb információkat."

Nem szenzációhajhász módon, hanem a szóvivő szakma szabályai szerint. Kollégái is tisztelték, elismerték.

Eltávolítása nyilván nem politikai tisztogatás. Nem tudom, lehet, hogy az a baj, hogy nem tud(ja el)táncolni...”

– tette hozzá Czunyiné.

Ahogyan lapunk is megírta, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Kocsis Máté frakcióvezető-helyettes jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat. Ezt követően az is kiderült, hogy Czunyiné Bertalan Juditot nevezték ki a szervezet vezetőjének

Már eddig is túl sokat tűrtünk”

– jelentette ki Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője a HírTV-ben, aki szerint a választások után sem ért véget a „hergelés” és a „gyűlöletcunami” a fideszes szavazókkal és aktivistákkal szemben.

Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a választások után hetekkel is uszítás, vegzálás és gyűlöletkeltés zajlik az online térben és a hétköznapokban. A Védvonal ezért

egy olyan országos hálózatot kíván létrehozni, amely mögé odaállhatnak azok a Fidesz-támogatók, akik úgy érzik, támadás érte őket politikai meggyőződésük miatt.

A politikus arról is beszélt, hogy a szervezet a jövőben nyilvánosságra is hozhat egyes ügyeket, mert szerinte ennek visszatartó ereje lehet. Czunyiné Bertalan Judit szerint

nem válhat „trendivé” vagy „divattá” mások megalázása pusztán azért, mert más politikai közösséghez tartoznak."

 

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