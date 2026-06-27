Hadházy bírálja a tervezett alkotmánymódosítást: a képviselői cikluskorlát szerinte növelné a korrupciót

Facebook-bejegyzésben fejtette ki álláspontját Hadházy Ákos az alaptörvény módosításáról indított társadalmi egyeztetés kapcsán. A korábbi politikus több pontban sorolta fel kifogásait, és úgy fogalmazott:

Hadházy Ákos több ponton is bírálta a Tisza alkotmánymódosítási terveit (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A bebetonozott teljhatalom ellen a legjobb védekezés a tisztességes és demokratikus választás.”

Véleménye szerint a tervezett változtatások közül több nem a demokratikus működést szolgálná.

A cikluskorlát szerinte nem a demokráciát erősítené

Hadházy szerint a parlamenti képviselők legfeljebb tizenkét évre korlátozott hivatali ideje nem csökkentené a korrupciót, hanem akár növelhetné is annak kockázatát.

Érvelése szerint azok a politikusok, akik biztosan nem indulhatnak újra, kevésbé lennének elszámoltathatók a választók felé, ami szerinte kedvezhet a lobbitevékenységnek, az állami pozíciók keresésének vagy akár visszaéléseknek is. Kifejtette:

Ha valaki valóban jó képviselőket akar, ahhoz a kulcs egy új választási rendszer, tisztességes feltételekkel, propaganda nélkül, nem kell hozzá semmilyen aktív vagy passzív választójogot korlátozni.”

Álláspontja szerint csak egy valóban demokratikus választási rendszer képes biztosítani, hogy a rosszul teljesítő képviselőket leváltsák, a jól dolgozókat pedig újraválasszák.