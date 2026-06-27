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Hadházy Ákos

Hadházy bírálja a tervezett alkotmánymódosítást: a képviselői cikluskorlát szerinte növelné a korrupciót

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Több ponton is bírálta az alaptörvény tervezett módosítását Hadházy Ákos. A volt független országgyűlési képviselő szerint a képviselői ciklusok korlátozása nem erősítené a demokráciát, miközben úgy véli, a valódi megoldást egy új választási rendszer jelentené.
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Hadházy ÁkosSulyok TamásciklusAlaptörvény-módosításTisza-kormány

Facebook-bejegyzésben fejtette ki álláspontját Hadházy Ákos az alaptörvény módosításáról indított társadalmi egyeztetés kapcsán. A korábbi politikus több pontban sorolta fel kifogásait, és úgy fogalmazott: 

Hadházy
Hadházy Ákos több ponton is bírálta a Tisza alkotmánymódosítási terveit (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A bebetonozott teljhatalom ellen a legjobb védekezés a tisztességes és demokratikus választás.”

 Véleménye szerint a tervezett változtatások közül több nem a demokratikus működést szolgálná.

A cikluskorlát szerinte nem a demokráciát erősítené

Hadházy szerint a parlamenti képviselők legfeljebb tizenkét évre korlátozott hivatali ideje nem csökkentené a korrupciót, hanem akár növelhetné is annak kockázatát. 

Érvelése szerint azok a politikusok, akik biztosan nem indulhatnak újra, kevésbé lennének elszámoltathatók a választók felé, ami szerinte kedvezhet a lobbitevékenységnek, az állami pozíciók keresésének vagy akár visszaéléseknek is. Kifejtette:

Ha valaki valóban jó képviselőket akar, ahhoz a kulcs egy új választási rendszer, tisztességes feltételekkel, propaganda nélkül, nem kell hozzá semmilyen aktív vagy passzív választójogot korlátozni.”

 Álláspontja szerint csak egy valóban demokratikus választási rendszer képes biztosítani, hogy a rosszul teljesítő képviselőket leváltsák, a jól dolgozókat pedig újraválasszák.

Hoppon maradt Hadházy, nem kér belőle a Tisza

A Fideszről, Sulyok Tamásról és a képviselői jogkörökről is írt

Bejegyzésében Hadházy azt is kijelentette, hogy a Fideszt bűnszervezetnek tartja, amelyet szerinte nem alkotmánymódosításokkal vagy a választási szabályok átírásával, hanem az igazságszolgáltatás eszközeivel kellene felelősségre vonni. Külön kitért Sulyok Tamás köztársasági elnökre is.

Álláspontja szerint az államfő leváltása legitim lehetne, mert úgy látja, korábbi alkotmánybírói és jelenlegi köztársasági elnöki szerepében is a jelenlegi hatalmi rendszer működését szolgálta.

Emellett azt is szorgalmazta, hogy az Országgyűlés állítsa vissza a képviselők állami intézményekbe történő szabad belépésének jogát, amelyet szerinte korábban elvettek. Véleménye szerint ez alapvető feltétele annak, hogy a képviselők hatékonyan ellenőrizhessék a végrehajtó hatalom működését.

 

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