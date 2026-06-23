Hoppon maradt Hadházy, nem kér belőle a Tisza

Tegnap több újságíró kérdezett arról, hogy fogok-e pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére és hogy mi a véleményem a tervezett hatóságról. Azt mondtam nekik, látni kellene az új hivatalról szóló törvénytervezet szövegét – írta Hadházy Ákos, korábbi független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán kedden.

Hadházy Ákos szerint nem kell a Tiszának, marad az állatorvosi praxisánál

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Miután az egykori politikus – aki pályafutását a Fidesz színeiben indította, majd az LMP politikusaként és az ellenzéki összefogás jelöltjeként folytatta, a választáson viszont 16 százalékos eredményt elérve búcsúzott a képviselőségtől – áttanulmányozta a tervezet szövegét, megállapította, hogy