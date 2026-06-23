Hoppon maradt Hadházy, nem kér belőle a Tisza

Tegnap több újságíró kérdezett arról, hogy fogok-e pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére és hogy mi a véleményem a tervezett hatóságról. Azt mondtam nekik, látni kellene az új hivatalról szóló törvénytervezet szövegét – írta Hadházy Ákos, korábbi független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán kedden.
Miután az egykori politikus – aki pályafutását a Fidesz színeiben indította, majd az LMP politikusaként és az ellenzéki összefogás jelöltjeként folytatta, a választáson viszont 16 százalékos eredményt elérve búcsúzott a képviselőségtől – áttanulmányozta a tervezet szövegét, megállapította, hogy
nem pályázhat, mert csak 16 év szakmai tapasztalata van, a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettsége nincs, ráadásul Magyar Péterék szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő volt korábban.
Hadházy Ákos azért figyelni fog
Hozzátette, ezzel ugyan véglegessé vált, hogy
az új kormány nem számít a munkámra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom figyelemmel kísérni a korrupció és az ellene folyó munka alakulását.”