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hadházy ákos

Hoppon maradt Hadházy, nem kér belőle a Tisza

3 órája
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A törvénytervezet kizárja, hogy volt képviselőként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöke legyen, ráadásul megfelelő végzettsége sincs.
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hadházy ákostörvénytervezettiszahivatalTisza-kormányMagyar Péter

Tegnap több újságíró kérdezett arról, hogy fogok-e pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére és hogy mi a véleményem a tervezett hatóságról. Azt mondtam nekik, látni kellene az új hivatalról szóló törvénytervezet szövegét – írta Hadházy Ákos, korábbi független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán kedden.

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Fotó: Facebook/Hadházy Ákos 

Miután az egykori politikus – aki pályafutását a Fidesz színeiben indította, majd az LMP politikusaként és az ellenzéki összefogás jelöltjeként folytatta, a választáson viszont 16 százalékos eredményt elérve búcsúzott a képviselőségtől – áttanulmányozta a tervezet szövegét, megállapította, hogy

nem pályázhat, mert csak 16 év szakmai tapasztalata van, a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettsége nincs, ráadásul Magyar Péterék szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő volt korábban.

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Hozzátette, ezzel ugyan véglegessé vált, hogy

az új kormány nem számít a munkámra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom figyelemmel kísérni a korrupció és az ellene folyó munka alakulását.”

 

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