Orbán Viktor: Elindult a tiszás politikai leszámolás, Magyar Péter utasítására eljárást indítottak Hajdu János ellen

A jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozásban a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu János volt rendőr altábornagyot – írta az Index.

Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezhet Fotó: Polyák Attila - Origo

Hajdu János a helyszínen irányította a műveletet

A megalapozott gyanú szerint a NAV felkérése alapján a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott az ún. aranykonvojügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euro bankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket kellett megállítani és feltartóztatni.

A TEK hivatásos rendőrei 2026. március 05-én 13 órakor az M0-ás autóút alacskai pihenőhelyén a két ukrán pénzszállító autó személyzetét kiszállították, a hét ukrán állampolgárt a földre fektették, kezüket hátra bilincselték, majd fejükre a szemek eltakarása céljából kámzsát húztak.

A gépjárműveket, illetve az ukrán személyeket a TEK objektumába előállították, majd 2 órával később a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható ukrán állampolgárokat a NAV részére átadták.

Azonban a NAV az előállított személyeket nem vonta büntetőeljárás hatálya alá, hanem tanúként hallgatta ki őket. A személyi szabadságuk felett tényleges rendelkezési jogot a NAV nem gyakorolt, továbbra is a TEK őrzésében maradtak. A TEK beosztottjai a főigazgató utasítására a pénzszállítást végző személyeket személyi szabadságuktól legalább kilenc órára megfosztották.

A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.

Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik.

Az ügyészség vizsgálta, hogy a gyanúsított esetében a kényszerintézkedések elrendelésének a különös okai nem merültek fel. A bűnismétlés a szolgálati viszonya megszűnésével már nem jöhet szóba, nincs adat arra, hogy kivonná magát az eljárás alól, míg a bizonyítás megnehezítése szintén nem alapos ok, hiszen a gyanúsított hónapok óta tisztában van nyomozással, így az összebeszélés, bizonyítékok eltüntetése a gyanúsítást követően már nem reális veszély.