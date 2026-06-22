Tisztítótűzzel fenyegetőzik Magyar Péter a parlamentben

Elkezdődött az Országgyűlés rendkívüli ülése. Magyar Péter napirend előtti felszólalással kezdi a napot, a miniszterelnök két olaszországi merénylet felidézésével kezdte a beszédét. A merényletek áldozatai a maffia elleni küzdelem ikonikus alakjai ellen voltak. A kormányfő a visszaemlékezéssel arra kívánt rámutatni, hogy sosem szabad feladni a maffia elleni küzdelmet. Magyar Péter emellett párhuzamot próbált állítani a maffia és a Fidesz között.
Elindul a Tisztítótűz
A miniszterelnök szerint a mai napnak olyan súlya van, mint a választások napjának,
ugyanis ma megindítják a „Tisztítótűz-műveletet”, amelynek célja a korrupció felszámolása.
Ennek lesz a központi szereplője a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. A kormányfő szerint sokáig fog tartani végrehajtani azt a tervet, amit szeretnének.
„Ha jól csináljuk akkor az emberek rövidesen nem csak legyinteni fognak, ha a korrupció ellenes küzdelemről beszélünk” – mondta Magyar Péter.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 40 napja kormányoznak és állítása szerint most kezdik átlátni a kormányzást, most fedezik fel a korábbi kormány pénzügyeit. Vélekedése szerint a korábbi kormánynak felesleges költései voltak, majd lopással vádolta többek között az előző kormány tagjat.
Magyar Péter szerint éppen Sulyok Tamás miatt van szükség a Tisztítótűz-műveletre.
Majd azt igyekezte sulykolni, hogy a köztársasági elnök nem volt képes megteremteni a nemzeti egységet ezért a kormányfő szerint mennie kell.
A vagyonvisszaszerzési hivatal Magyar Péter szerint nem csak a múltbeli lopásokat és visszaéléseket fogja vizsgálni, de gátolni is fogja a jövőbeli lopásokat. A miniszterelnök azonban arról nem beszélt, hogy az ő ügyét, amit még a Diákhitel Központ vezetőjeként követhetett el, azt vizsgálni fogja-e a hivatal.
Alaptörvény-módosítás a köztársasági elnök eltávolítására
A Tisztítótűz-művelet keretei közt eltávolítják Sulyok Tamást hivatalából alaptörvény-módosítás segítségével
– jelentette ki Magyar Péter. Elmondta: az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ. Lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák a saját tagjaik közül, és visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó hetven éves felső korhatárt. A hetvenedik életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
Magyar Péter azt állította, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök arra kérte az alkotmánybíróságot, hogy a társadalmi és a parlamenti vitát megelőzően direkte avatkozzon be a demokratikus folyamatokba. Majd úgy vélekedett, hogy Sulyok egy alkotmányos puccsot kezdeményezett. Polt Péterrel kapcsolatban Magyar azt mondta, hogy akadályozta bűncselekmények feltárását.
Emellett szeptembertől egy teljesen átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, ígérete szerint bevonva a teljes magyar társadalmat, és a folyamat végén az alkotmányt népszavazásra bocsájtják. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az alaptörvény tizenhetedik módosításával javaslatot tesznek arra, hogy
12 évben maximalizálják a képviselői mandátum hosszát.
A kormányfő a képviselőktől azt kérte, jól gondolják meg, ki, mit cselekszik, elmondta: a vagyonvisszaszerzési hivatalt csak egy dolog érdekli: hol van a magyarok pénze. Majd felszólította a Fidesz és a KDNP képviselőit, döntsék el, hogy a magyar Cosa Nostra vagy a magyar emberek mellett állnak-e.
A miniszterelnök elmondta, a ma ismertetett alkotmányozási munka elindul, várják a javaslatokat, mint mondta, a maga részéről a legszigorúbb javaslatokat fogja támogatni.
Számon kérték Magyar Pétert
Torockai László Magyar Péter felszólalására reagálva kikérte magának, hogy kis maffiának nevezte őket. Majd számon kérte a miniszterelnökön, hogy először ő legyen az aki elszámol az olyan ügyekkel, mint a Balásy Gyulával kötött szerződéseit. Arra is rámutatott a Mi Hazánk frakcióvezetője, hogy a kormányfő folyamatosan a mentelmi joga mögé bújva ússza meg az ügyeit.
Az ellenzék ellenzéke
Rétvári Bence válaszában visszautasította azt a hangnemet, amelyet Magyar Péter megütött velük szemben felszólalásában. A KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy az ő köreikben rengeteg hazaszerető ember van, akik a magyar emberekért dolgoztak és dolgoznak.
Minket a hazaszeretet hozott ide
– hangsúlyozta.
Majd rámutatott, hogy a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásából 14 évet Magyar Péter is ott volt állami cégekben és a kormány körül. Feltette a kérdést: akkor Magyar Péter is építette azt amit ő maga maffiának nevez.
A miniszterelnök továbbra is Orbán Viktor ellenzéke, az ellenzék ellenzéke
– mutatott rá Rétvári Bence.
Nem a maffiával számolnak le, csak diktatúrát építenek
Ez volt az eddigi legnagyobb de legrosszabb beszéde is Magyar Péternek, nem beszélt fontos dolgokról – állapította meg Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy az ő kormányzásuk volt az utóbbi idők legsikeresebb kormányzása és éppen ezért támogatta korábban Magyar Péter is a Fideszt.
Azt is jelezte, hogy a miniszterelnök arra nem kapott felhatalmazást, hogy 2,5 millió választópolgár által támogatott politikai közösség vállalhatatlan módon megsértése. „Amit Ön csinál, felszámolja a politikai párbeszédet, józan ésszel felfoghatatlan, szégyen” – mondta.
Ön nem a maffiával küzd, hanem diktatúrát épít
– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: olyan hangnemet enged meg magának a kormányfő, amire még soha nem volt példa az Országgyűlésben.
A frakcióvezető a Kúria elnökének tervezett leváltásáról megjegyezte, Györgyi Kálmánt mindenki elfogadta, mint kiváló legfőbb ügyész, pedig előtte egyetlen napig sem volt ügyész. Leszögezte: Sulyok Tamás nem pártpolitikusként lett köztársasági elnök, arra pedig több európai példa van, hogy az Alkotmánybíróság elnökéből lesz államfő. Gulyás Gergely végül azt is megjegyezte, kiderült, hogy csak „kamu Zsolti bácsi ügy van.”
A miniszterelnök nem reagált érdemben
Magyar Péter viszontválaszában nem reagált érdemben Rétvári Bence válaszára, csupán támadni kezdte a KDNP frakcióvezetőjét. A miniszterelnök próbálta bagatellizálni azt, – amit az ellenzéki pártok számon kérnek rajtuk –, hogy vállalhatatlan módon beszélnek az ellenzéki képviselőkkel.
Torockai Lászlón azt kérte számon, hogy miért vette magára azt, hogy maffiának nevezte őket.
A Fidesz frakcióvezetőjének sem reagált érdemben a miniszterelnök, ehelyett csupán személyeskedni kezdett a fideszes képviselőkkel, illetve ismét fenyegetőzésbe kezdett. Viszontválaszában próbálta arról győzködni a többi képviselőt és a közvéleményt, hogy ő „soha nem emelt el pénzt”. Majd tovább fenyegette az ellenzéki képviselőket a vagyonvisszaszerzési hivatallal.
Beszéljünk a Tisza-maffiáról
– jelentette ki Panyi Miklós a parlamentben. A Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában megjegyezte, hogy fontos beszélni arról, hogy a Tisza Párt hogyan tette tönkre a legaljasabb eszközökkel a politikai ellenfeleit. A képviselő szerint ilyen volt „Zsolti bácsi ügye”, aminek a a Tisza Párt a kétharmados többségét köszönheti.
A Zsolti bácsizás egy jól felépített politikai termék volt, amivel az egész jobboldali közösséget pedofíliával bélyegezték meg
– mondta Panyi Miklós.
Magyar Péter válaszában azt mondta, hogy soha nem ejtette ki a száján azt, hogy Zsolti bácsi. Majd visszakérdezett, hogy az előző kormány mit tett a több mint háromezer tönkretett gyerekért, és hazugsággal vádolta meg a fideszes képviselőt.
Erre lehet számítani az ülésen
Országgyűlés rendkívüli ülésén több jelentős törvényjavaslat és módosítás van napirenden. Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor kezdődő napirend előtti felszólalással nyitotta meg a plenáris ülést. Ezt követően a képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok órája, illetve a kérdések blokkja következik.
Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy felszólalásában a közjogi méltóságok eltávolításáról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról fog beszélni, valamint elmondása szerint egy harmadik témát is érinteni fog, azonban még nem árulta el, hogy mi lesz az.
A parlament több fontos előterjesztést is tárgyal a rendkívüli ülésen. Napirenden szerepel a Tisza Párt képviselői által benyújtott törvényjavaslat, amely szigorúbb szabályokat vezetne be az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának akadályozásával szemben.
A képviselők tárgyalják továbbá a politikai reklámokat és a plakátelhelyezést érintő módosításokat, valamint egyes beruházási szabályok megváltoztatását célzó előterjesztést is.
Ezeken kívül az egyik legfontosabb téma lesz a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat.
A tervek szerint létrejön a Magyar Rádió és Televízió nonprofit részvénytársaság, miközben ismét önálló intézményként működne a Magyar Távirati Iroda.
Majd ismét tárgyalják az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat is. Az előterjesztés szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat, bővítené az Integritás Hatóság hatásköreit, valamint több korrupcióellenes intézkedést vezetne be annak érdekében, hogy Magyarország teljesítse az Európai Unió által elvárt feltételeket.