Tisztítótűzzel fenyegetőzik Magyar Péter a parlamentben

Elkezdődött az Országgyűlés rendkívüli ülése. Magyar Péter napirend előtti felszólalással kezdi a napot, a miniszterelnök két olaszországi merénylet felidézésével kezdte a beszédét. A merényletek áldozatai a maffia elleni küzdelem ikonikus alakjai ellen voltak. A kormányfő a visszaemlékezéssel arra kívánt rámutatni, hogy sosem szabad feladni a maffia elleni küzdelmet. Magyar Péter emellett párhuzamot próbált állítani a maffia és a Fidesz között.

Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés Fotó: Origo

Elindul a Tisztítótűz

A miniszterelnök szerint a mai napnak olyan súlya van, mint a választások napjának,

ugyanis ma megindítják a „Tisztítótűz-műveletet”, amelynek célja a korrupció felszámolása.

Ennek lesz a központi szereplője a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. A kormányfő szerint sokáig fog tartani végrehajtani azt a tervet, amit szeretnének.

„Ha jól csináljuk akkor az emberek rövidesen nem csak legyinteni fognak, ha a korrupció ellenes küzdelemről beszélünk” – mondta Magyar Péter.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 40 napja kormányoznak és állítása szerint most kezdik átlátni a kormányzást, most fedezik fel a korábbi kormány pénzügyeit. Vélekedése szerint a korábbi kormánynak felesleges költései voltak, majd lopással vádolta többek között az előző kormány tagjat.

Magyar Péter szerint éppen Sulyok Tamás miatt van szükség a Tisztítótűz-műveletre.

Majd azt igyekezte sulykolni, hogy a köztársasági elnök nem volt képes megteremteni a nemzeti egységet ezért a kormányfő szerint mennie kell.

A vagyonvisszaszerzési hivatal Magyar Péter szerint nem csak a múltbeli lopásokat és visszaéléseket fogja vizsgálni, de gátolni is fogja a jövőbeli lopásokat. A miniszterelnök azonban arról nem beszélt, hogy az ő ügyét, amit még a Diákhitel Központ vezetőjeként követhetett el, azt vizsgálni fogja-e a hivatal.

Alaptörvény-módosítás a köztársasági elnök eltávolítására

A Tisztítótűz-művelet keretei közt eltávolítják Sulyok Tamást hivatalából alaptörvény-módosítás segítségével

– jelentette ki Magyar Péter. Elmondta: az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ. Lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák a saját tagjaik közül, és visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó hetven éves felső korhatárt. A hetvenedik életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.