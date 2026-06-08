Hangfelvétel buktathatja le a Tisza egyik háttéremberét

Hangfelvétel került a 444 birtokába, amely szerint Hanzel Henrik, a Tisza Párt háttérembere és Radnai Márk kampányának segítője egy Mi Hazánkhoz kötődő politikussal egyeztetett Tóth Péterről, a Tisza korábbi kampányfőnökéről – írta meg a Blikk. A beszámoló szerint a találkozón olyan információk is szóba kerültek, amelyek terhelőek lehetnek a jelenleg már a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójaként dolgozó politikusra nézve.

A kiszivárgott hangfelvételen Tóth Péterrel, a Tisza Párt volt kampányfőnökével kapcsolatos információkról is egyeztettek. (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Terhelő információkat kerestek

A beszélgetésen Hanzel Henrik, Budai Balázs, egy budapesti Tisza-sziget alapítója, valamint Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője vett részt. A találkozó 2026 januárjának végén történhetett egy pécsi vendéglátóhelyen. A hanganyag alapján a felek több alkalommal is Tóth Péterről és környezetéről beszéltek.

A Tóth Péter-féle kommunistákat nem szabad sehova beengedni”

– fogalmazott Varga Tamás, mire Hanzel Henrik azt válaszolta: „Vagyunk így egypáran ezzel”. A találkozón egy dokumentum is előkerült, amelyet Hanzelék megtekinthettek, azonban annak másolatát nem kapták meg. A beszélgetés során az is felmerült, hogy egy későbbi egyeztetésen már Radnai Márk és Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója is részt vehetne.