Hangfelvétel buktathatja le a Tisza egyik háttéremberét

Hangfelvétel került a 444 birtokába, amely szerint Hanzel Henrik, a Tisza Párt háttérembere és Radnai Márk kampányának segítője egy Mi Hazánkhoz kötődő politikussal egyeztetett Tóth Péterről, a Tisza korábbi kampányfőnökéről – írta meg a Blikk. A beszámoló szerint a találkozón olyan információk is szóba kerültek, amelyek terhelőek lehetnek a jelenleg már a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójaként dolgozó politikusra nézve.
Terhelő információkat kerestek
A beszélgetésen Hanzel Henrik, Budai Balázs, egy budapesti Tisza-sziget alapítója, valamint Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője vett részt. A találkozó 2026 januárjának végén történhetett egy pécsi vendéglátóhelyen. A hanganyag alapján a felek több alkalommal is Tóth Péterről és környezetéről beszéltek.
A Tóth Péter-féle kommunistákat nem szabad sehova beengedni”
– fogalmazott Varga Tamás, mire Hanzel Henrik azt válaszolta: „Vagyunk így egypáran ezzel”. A találkozón egy dokumentum is előkerült, amelyet Hanzelék megtekinthettek, azonban annak másolatát nem kapták meg. A beszélgetés során az is felmerült, hogy egy későbbi egyeztetésen már Radnai Márk és Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója is részt vehetne.
Megszólaltak az érintettek
A 444 megkereste az ügy szereplőit is: Radnai Márk azt állította, nem tudott a találkozóról, és nem adott utasítást arra, hogy bárki információkat gyűjtsön Tóth Péterről. Azt is közölte, hogy Mi Hazánk-politikusokkal sem találkozott, és ha tudott volna az egyeztetésről, nem támogatta volna azt.
Hanzel Henrik először azt mondta a lapnak, hogy nem emlékszik a találkozóra, később azonban már nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Varga Tamás ugyanakkor elismerte, hogy az egyeztetés megtörtént, állítása szerint azonban azt Hanzelék kezdeményezték, és további találkozókra végül nem került sor.
A cikk arra is emlékeztet, hogy Hanzel Henrik neve korábban több, a Tisza Párt körüli vitában is felmerült. A vállalkozó a mozgalom indulásának időszakában került kapcsolatba Magyar Péterrel, később pedig a Vogel Evelinhez kapcsolódó lehallgatási ügy kapcsán is a figyelem középpontjába került.