Hankó Balázs szerint jogtalanok a letartóztatások az NKA-támogatások ügyében

„Szolidaritásomat fejezem ki és minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő ember szolidaritását kérem a kulturális támogatásokat kezelő munkatársaim számára, akik – meggyőződésem szerint – valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön” – írta közleményében a volt miniszter. Hankó Balázs egyúttal hangsúlyozta, hogy a hatósági vizsgálat legitim, azonban a letartóztatások jogtalanok.

Hankó Balázs szerint a hatósági vizsgálat legitim, a letartóztatások ugyanakkor jogellenesek

Fotó: ATTILA VOLGYI / XINHUA

Az, hogy egy döntést utóbb a büntetőeljárás nagyítójával vizsgálnak, legitim eljárás. De ebben a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni. Ha ez nem így történik, az eljárás jogtalan – fogalmazott közleményében Hankó.

A korábbi miniszter ennek kapcsán kiemelte, hogy reményei szerint az arányosság tesztjét a másodfokú eljárásban alkalmazva az érintettek végül szabadlábon védekezhetnek majd, és teret kapnak az ellenük felhozott vádak tisztázására.

Munkatársaim – csakúgy, mint jómagam - mindig jóhiszeműen jártunk el és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása

– nyomatékosította.

A korábbi miniszter egyúttal jelezte, hogy véleménye szerint a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

Megértem a kritikusokat, akik nem értettek egyet az elmúlt évek kulturális támogatásokról szóló döntéseivel. De ez független attól, hogy ne hunyjanak szemet munkatársaim letartóztatása felett. Nem tudom, hogy hihető-e számukra, de e döntések nem valami vagy valaki ellen irányultak, hanem az értékteremtést szolgálták. Hiszem, hogy ha a vizsgálatokat szükségesnek tartják is, a jogállami és emberséges eljárások hívei

– fogalmazott Hankó.