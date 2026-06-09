Teljesen eltévedt a tiszás képviselő az Országgyűlés napirendjében

Alig 20 másodperc, mégis mindent elárul: így mutatta be alkalmatlanságát Magyar Péter képviselője.
– Az ilyen jelenetekből látszik igazán, miért ad kevés teret Magyar Péter a tiszás képviselőknek és miért ő beszél helyettük a parlamentben – így kommentálta közösségi oldalán Deák Dániel elemző a Tisza Párt képviselőjének felszólalását.
A politológus által megosztott felvételről egyértelműen kiderül, hogy a tiszás képviselő a napirendek között sem tudott különbséget tenni, ezért rossz időpontban kezdte meg a felszólalását.
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