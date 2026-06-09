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országgyűlés

Teljesen eltévedt a tiszás képviselő az Országgyűlés napirendjében

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Alig 20 másodperc, mégis mindent elárul: így mutatta be alkalmatlanságát Magyar Péter képviselője.
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országgyűlésnapirendtisza pártdeák dánielMagyar Péter

– Az ilyen jelenetekből látszik igazán, miért ad kevés teret Magyar Péter a tiszás képviselőknek és miért ő beszél helyettük a parlamentben – így kommentálta közösségi oldalán Deák Dániel elemző a Tisza Párt képviselőjének felszólalását. 

parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, 2026.06.08.
Fotó: Polyák Attila

A politológus által megosztott felvételről egyértelműen kiderül, hogy a tiszás képviselő a napirendek között sem tudott különbséget tenni, ezért rossz időpontban kezdte meg a felszólalását. 

@deakdaniel_official

❗️Az ilyen jelenetekből látszik igazán, miért ad kevés teret Magyar Péter a tiszás képviselőknek és miért ő beszél helyettük a parlamentben!

♬ eredeti hang - deakdaniel_official

 

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