Havasi Bertalan: A támogatóink nem várnak tőlünk szélsőséges fordulatot

– Azt szeretném, ha a Fidesz önmagához találna vissza, akármit jelentsen is ez, mert a Fidesz mögött több évtizedes munka van. Semmilyen szélsőség felé nem kell elmenni, nem is hiszem, hogy ezt várnák a támogatóink tőlünk – fogalmazott Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt. A kérdés azért is került előtérbe, mert a politikai elemzők és a sajtó által is sokat emlegetett kérdés, hogy a Fidesz fő ideológiai irányvonalára inkább a nemzeti radikális vagy a mérsékeltebb, polgári attitűd lesz a jellemző.

Havasi Bertalan szerint a Fidesz támogatói nem várnak szélsőséges fordulatot (Fotó: Polyák Attila)

A választási vereség egyik egyértelmű okának nevezték meg a jobboldalon, hogy a Fidesznek nem sikerült hatékonyan megszólítani a fiatalokat. Orbán Viktor a kongresszuson is beismerte ezt a tényt, a választási vereség okait elemző tízes listában ez a hatodik pont, amelyet a pártelnök személyes kudarcának is nevezett.

Havasi szerint ezért a megújulás egy másik kulcskérdése a fiatalabb generációk bevonása, azonban ezt nem felülről irányított megszólítással, hanem a nemzeti közösségbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével kell elérni.

Az időseknek nem kell megszólítani a fiatalabb generációt, hanem be kell engedni majd őket a nemzeti mozgalomba, a Fidesz köré csoportosuló új szerveződésekbe

– fogalmazott.

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, ma tartják a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelöli a következő időszak politikai irányvonalát. Orbán Viktor már ismertette a Fidesz–KDNP vereségének tíz legfőbb pontját, és kemény önkritika hangozott el Hidvéghi Balázstól is.