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Fidesz-kongresszus

Havasi Bertalan: A támogatóink nem várnak tőlünk szélsőséges fordulatot

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A fiatal választók elvesztése a Fidesz egyik legsúlyosabb problémájává vált az áprilisi választáson, ezt Orbán Viktor is elismerte a tisztújító kongresszuson. Havasi Bertalan szerint a megoldás nem a radikalizálódás, hanem az, hogy a fiatalok aktív szerepet kapjanak a nemzeti oldal jövőjének alakításában.
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Fidesz-kongresszusFideszHavasi Bertalan

– Azt szeretném, ha a Fidesz önmagához találna vissza, akármit jelentsen is ez, mert a Fidesz mögött több évtizedes munka van. Semmilyen szélsőség felé nem kell elmenni, nem is hiszem, hogy ezt várnák a támogatóink tőlünk  – fogalmazott Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek a Fidesz tisztújító kongresszusa előtt. A kérdés azért is került előtérbe, mert a politikai elemzők és a sajtó által is sokat emlegetett kérdés, hogy a Fidesz fő ideológiai irányvonalára inkább a nemzeti radikális vagy a mérsékeltebb, polgári attitűd lesz a jellemző.

Havasi Bertalan szerint a Fidesz támogatói nem várnak szélsőséges fordulatot (Fotó: Polyák Attila)
Havasi Bertalan szerint a Fidesz támogatói nem várnak szélsőséges fordulatot (Fotó: Polyák Attila)

A választási vereség egyik egyértelmű okának nevezték meg a jobboldalon, hogy a Fidesznek nem sikerült hatékonyan megszólítani a fiatalokat. Orbán Viktor a kongresszuson is beismerte ezt a tényt, a választási vereség okait elemző tízes listában ez a hatodik pont, amelyet a pártelnök személyes kudarcának is nevezett.

Havasi szerint ezért a megújulás egy másik kulcskérdése a fiatalabb generációk bevonása, azonban ezt nem felülről irányított megszólítással, hanem a nemzeti közösségbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével kell elérni. 

Az időseknek nem kell megszólítani a fiatalabb generációt, hanem be kell engedni majd őket a nemzeti mozgalomba, a Fidesz köré csoportosuló új szerveződésekbe

– fogalmazott.

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, ma tartják a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelöli a következő időszak politikai irányvonalát. Orbán Viktor már ismertette a Fidesz–KDNP vereségének tíz legfőbb pontját, és kemény önkritika hangozott el Hidvéghi Balázstól is.

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