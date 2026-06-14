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havasi bertalan

Havasi Bertalan kiosztotta Magyar Pétert Vitnyéd ügyében

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nincsenek migránstáborok Magyarországon, sem Vitnyéden, sem az ország más pontján – ezt hangsúlyozta a Fidesz vasárnapi közleményében. A Havasi Bertalan által jegyzett állásfoglalás szerint Magyar Péter félrevezeti a közvéleményt, ezért a pártok nyilvános választ várnak tőle arra, hogy végre kívánja-e hajtani az Európai Unió migrációs paktumát.
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havasi bertalanfideszközleményMagyar Péter

A Fidesz szerint a miniszterelnök félrevezeti a közvéleményt, ezért azonnali magyarázatot várnak tőle a migrációs politikájával kapcsolatban. Élesen reagált a Fidesz Magyar Péter legutóbbi kijelentéseire a Vitnyéd körül kialakult vitában. A párt vasárnapi közleményében leszögezte: Magyarországon jelenleg nincs migránstábor, sem Vitnyéden, sem az ország más pontján.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója válaszol az újságírók kérdéseire a 32. tisztújító kongresszus helyszínén, 2026. június 13-án
Fotó: Polyák Attila

A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által jegyzett állásfoglalás szerint a miniszterelnök állításai nincsenek összhangban a tényekkel.

Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol

– fogalmazott a Fidesz. A párt emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány idején nem létesültek új migránstáborok, a korábban működő létesítményeket pedig bezárták. A közlemény szerint éppen ennek köszönhető, hogy Magyarország ma is meg tudja védeni határait és meg tudja őrizni a biztonságát.

A Fidesz szerint ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a Tisza-kormány több kérdésben is nyitottnak mutatkozik az Európai Unió migrációs elképzelései iránt. 

A párt ezért egyértelmű választ vár Magyar Pétertől arra, hogy végre kívánja-e hajtani az uniós migrációs paktumot.

A közlemény szerint a magyar embereknek joguk van tudni, hogy a kabinet milyen terveket dédelget a bevándorlás ügyében, és kíván-e olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek migránsok betelepítéséhez vezethetnek.

A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!

– áll a közleményben. 

 

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