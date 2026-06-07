Havasi Bertalan a HírTv-nek nyilatkozott a szimpátiatüntetésen – videó

A Hír TV stábja a vasárnapi tüntetésen résztvevő Havasi Bertalantól arra volt kíváncsi, hogy hol tart a lelépési pénzével kapcsolatos botrány. A sajtófőnök azonban nem tudott érdemi választ adni, hiszen ügye azóta sem zárult le.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba Fotó: Képernyőkép HírTV

Havasi jelezte, hogy a kilépési papírjait elintézte, semmiféle tájékoztatást nem kapott róla, hogy a járandóságait kifizetik-e. De ugyanígy jártak a vele egyidőben elbocsátott kollégái is.

Igazából senki nem kapott semmilyen tájékoztatást, hogy a kormány, a Magyar Péter kormánya hajlandó-e eleget tenni a törvényi kötelezettségének, úgyhogy várom, hogy érvényesül-e a jogállamiság, amit annyira ígértek, vagy valami más történik majd.”

A szimpátiatüntetésről elmondta, hogy két dolog miatt vesz rajta részt.

Egyrészt persze kiállunk a Magyar Péteri önkény által megtámadott közjogi méltóságok mellett, és bátorítjuk és erősítjük őket. De ezen kívül azért határozottan fel is szólítjuk őket arra, hogy tartsanak ki”

– hangoztatta Havasi Bertalan, hozzátéve, hogy a megfenyegetett közjogi méltóságoknak alkotmányos kötelességük is a kiállás. Meg sem szabad fontolniuk a lemondást. Nem szabad engedniük