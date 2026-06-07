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Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani! – ilyen volt a tüntetés a Sándor-palotánál

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Havasi Bertalan

Havasi Bertalan a HírTv-nek nyilatkozott a szimpátiatüntetésen – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A Sándor-palota előtti szimpátiatüntetésen szólította meg Orbán Viktor sajtófőnökét a Hír TV. Havasi Bertalan az elhíresült Magyar Péterrel lefolytatott csörtéjének következményeiről és a megtámadott közjogi méltóságok melletti kiállásról is beszélt.
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A Hír TV stábja a vasárnapi tüntetésen résztvevő Havasi Bertalantól arra volt kíváncsi, hogy hol tart a lelépési pénzével kapcsolatos botrány. A sajtófőnök azonban nem tudott érdemi választ adni, hiszen ügye azóta sem zárult le.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba
Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba Fotó: Képernyőkép HírTV

Havasi jelezte, hogy a kilépési papírjait elintézte, semmiféle tájékoztatást nem kapott róla, hogy a járandóságait kifizetik-e. De ugyanígy jártak a vele egyidőben elbocsátott kollégái is. 

Igazából senki nem kapott semmilyen tájékoztatást, hogy a kormány, a Magyar Péter kormánya hajlandó-e eleget tenni a törvényi kötelezettségének, úgyhogy várom, hogy érvényesül-e a jogállamiság, amit annyira ígértek, vagy valami más történik majd.”

A szimpátiatüntetésről elmondta, hogy két dolog miatt vesz rajta részt. 

Egyrészt persze kiállunk a Magyar Péteri önkény által megtámadott közjogi méltóságok mellett, és bátorítjuk és erősítjük őket. De ezen kívül azért határozottan fel is szólítjuk őket arra, hogy tartsanak ki”

 – hangoztatta Havasi Bertalan, hozzátéve, hogy a megfenyegetett közjogi méltóságoknak alkotmányos kötelességük is a kiállás. Meg sem szabad fontolniuk a lemondást. Nem szabad engedniük 

Magyar Péter zsarolásának, fenyegetésének, önkényének.”

 

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