Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

Havasi Bertalan

Havasi Bertalan az Origónak mondta el mit gondol a Tisza Pártról és Magyar Péterről – videó

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Origónak is nyilatkozott Orbán Viktor sajtófőnöke a vasárnapi szimpátiatüntetésen. Havasi Bertalan a tüntetés fontossága mellett beszélt Magyar Péter és a Tisza-kormány alkalmatlanságáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Havasi Bertalansándor palotaSulyok TamásTisza-kormányMagyar Péter

Havasi Bertalan az Origo munkatársának, Mester Robertinának , kérdésére elmondta, hogy őt nem igazán lepte meg Magyar Péter pénteki viselkedése, melyet a migrációellenes tüntetésen produkált, hiszen már tapasztalta saját bőrén, „hogy milyen az, hogy ha Magyar Péterre rájönnek a nehéz percek.”

Havasi Bertalan: Nehéz évek előtt áll Magyarország, a magyar demokrácia, és a magyar jogállamiság
Havasi Bertalan: Nehéz évek előtt áll Magyarország, a magyar demokrácia, és a magyar jogállamiság Fotó: Hír TV / Képernyőkép

A sajtófőnök emlékeztetett rá, hogy nemrég egész Európa láthatta, hogy a kormányfő mennyire nehezen uralkodik magán, 

amikor Berlinben magából ki kelve szidta a Magyarország köztársasági elnökét.”

Havasi szerint sok apró lépés fogja elhozni az emberek számára a felismerést, hogy ők nem erre szavaztak. 

Nagyon hamar ki fog derülni, hogy nem értenek szinte semmihez.”

A sajtófőnök példának hozta fel a jogalkotásban mutatott alkalmatlanságot, de ugyanerre számít a gazdasági és a pénzügyi területen is. Sajnos érezhetően a Tisza-kormány nem képes megugrani az akadályokat, pedig a „magyar nemzet egy jó kormányt érdemel.”

A demonstráción, mint magyar állampolgár vett részt, akinek megtámadták az államfőjét, és azt üzente a közjogi méltóságoknak, 

még csak meg se fontolják azt, hogy a magyar péteri önkénynek engedve távozzanak.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!