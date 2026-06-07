Havasi Bertalan az Origónak mondta el mit gondol a Tisza Pártról és Magyar Péterről – videó

Havasi Bertalan az Origo munkatársának, Mester Robertinának , kérdésére elmondta, hogy őt nem igazán lepte meg Magyar Péter pénteki viselkedése, melyet a migrációellenes tüntetésen produkált, hiszen már tapasztalta saját bőrén, „hogy milyen az, hogy ha Magyar Péterre rájönnek a nehéz percek.”

Havasi Bertalan: Nehéz évek előtt áll Magyarország, a magyar demokrácia, és a magyar jogállamiság Fotó: Hír TV / Képernyőkép

A sajtófőnök emlékeztetett rá, hogy nemrég egész Európa láthatta, hogy a kormányfő mennyire nehezen uralkodik magán,

amikor Berlinben magából ki kelve szidta a Magyarország köztársasági elnökét.”

Havasi szerint sok apró lépés fogja elhozni az emberek számára a felismerést, hogy ők nem erre szavaztak.

Nagyon hamar ki fog derülni, hogy nem értenek szinte semmihez.”

A sajtófőnök példának hozta fel a jogalkotásban mutatott alkalmatlanságot, de ugyanerre számít a gazdasági és a pénzügyi területen is. Sajnos érezhetően a Tisza-kormány nem képes megugrani az akadályokat, pedig a „magyar nemzet egy jó kormányt érdemel.”

A demonstráción, mint magyar állampolgár vett részt, akinek megtámadták az államfőjét, és azt üzente a közjogi méltóságoknak,