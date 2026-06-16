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Hegedűs Zsolt

Fordulat jöhet az egészségügyben: Hegedűs Zsolt három alapelvet nevezett meg

1 órája
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Az új egészségügyi rendszer az értékekre, nem pedig a mennyiségi szemléletre épülne – erről beszélt az egészségügyi miniszter kedden Luxembourgban. Hegedűs Zsolt szerint az őszinteség, az átláthatóság és a szakmaiság lesz a reform három alappillére.
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Hegedűs Zsoltegészségügyegészségügyi miniszterLuxemburg

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kedden Luxembourgban, az uniós tagállamok foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi minisztereinek tanácskozására érkezve beszélt az új magyar egészségügyi rendszer terveiről – számolt be a Hirado.hu

Hegedűs Zsolt az egészségügyet érintő változásokról számolt be (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)
Hegedűs Zsolt az egészségügyet érintő változásokról számolt be (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Hegedűs Zsolt: A minőségi mutatók nyilvánossága kulcskérdés lesz

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy olyan egészségügyi rendszert szeretnének kialakítani, amely az értékekre épül, nem pedig a mennyiségi mutatókra. Kiemelte, hogy 

a reformfolyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és azok nyilvánosságra hozatala lesz.

A miniszter szerint az új rendszer három meghatározó értékre épül majd: az őszinteségre, az átláthatóságra és a szakmaiságra.

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy megtiszteltetés számára Magyarország képviselete a luxembourgi tanácskozáson. Elmondta, a résztvevők számos jelentős egészségügyi kérdést vitattak meg, miközben az Európai Unió intenzív jogalkotási munkát folytat a területen.

A tárcavezető két kiemelt témát említett:

 az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia egészségügyi alkalmazásához kapcsolódó szabályozási keretek fejlesztését. Hozzátette, az új magyar kormány kész konstruktívan részt venni az európai egészségügyi jogalkotási folyamatokban, és szoros együttműködésre törekszik a többi tagállammal.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy különleges jelentősége van a keddi napnak, hiszen az elmúlt 16 évben először képviseli Magyarországot olyan miniszter az uniós fórumon, aki önálló egészségügyi minisztérium élén áll.

Ez egy nagyon különleges nap, és valódi mérföldkő számunkra” 

– fogalmazott.

Hegedűs Zsolt végül úgy fogalmazott, örül annak, hogy képviselheti Magyarországot, és Európának azt üzente: 

Táncoljunk együtt, vagy inkább dolgozzunk együtt!”

 

 

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