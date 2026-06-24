Kovács Gergely leváltaná a momentumos alpolgármestert Hegyvidéken

Vadász Gábor szerint Kovács Gergely polgármester kezdeményezi alpolgármesteri megbízatásának visszavonását, amit a politikus hónapok óta tartó nyomásgyakorlás újabb lépésének nevezett. A momentumos alpolgármester állítja: azért akarják eltávolítani, mert nem támogatja feltétel nélkül a kerületi vagyonról szóló döntéseket megfelelő szakmai és pénzügyi adatok nélkül.

Kovács Gergely, a Hegyvidék polgármestere szerint Vadász Gábor akadályozza a munkát a bérlakások felújítása ügyében (Fotó: Szabó Gábor/Origo)

A konfliktus már hónapok óta tart, így veszélybe került a XII. kerületi üres bérlakások idei felújítása, miután Kovács Gergely polgármester szerint a helyi Momentum időhúzó taktikával akadályozza a folyamatot.

A Hegyvidék politikai csatározásai a bérlakások felújításának folyamatát késleltetik

Nem fogok koncepció, megalapozott műszaki és pénzügyi adatok nélkül dönteni arról, hogy az önkormányzati lakásállomány mely részeit újítsuk fel, és melyeket értékesítsük”

– reagálta erre az alpolgármester, aki szerint

Kovács Gergely hónapok óta tartó zsarolásának, fenyegetésének és az ellehetetlenítésemnek újabb fejezetéhez érkeztünk. Ma reggel a polgármester jelezte felém, hogy beterjeszti az alpolgármesteri pozícióm visszavonását”

A probléma nem újkeletű, lapunk korábban, még az előző önkormányzati választás idején kérdezte a Fidesz polgármester-jelöltjét, aki szintén foglalkozott ezzel a kérdéskörrel.