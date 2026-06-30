Egyre több a kritikus hang: már a Helsinki Bizottság is aggódik Magyar Péterék terve miatt

A Magyar Helsinki Bizottság üdvözölte, hogy a Tisza-kormány társadalmi egyeztetést folytat, és a tervezett hivatal felállítását is legitim célnak tekintik, de szerintük „a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival.”

A Helsinki Bizottság bírálta Magyar Péter vagyonvisszaszerzési hivatalát Forrás: Facebook/Magyar Péter

A szervezet szerint az új állami szervezet „részben szokatlan jogi megoldásokkal” lesz létrehozva. Az NVVH működése viszont nem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.

A hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van”

–mutattak rá.

A Helsinki Bizottság szerint elfogadhatatlan, hogy

a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól.”

hozzátéve

Már csak azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne.”

A Tisza-kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. A szervezet ellenben figyelmeztet,

Ez azonban nincs így. Merthogy a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását.”

Javasolják, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit.

A Magyar Helsinki Bizottság azt is javasolja, hogy