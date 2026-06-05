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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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radnai márk

Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

18 perce
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A migrációs paktum ellen szervezet tüntetésen is megjelent a feltűnési viszketegségben szenvedő kormányfő.
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radnai márktömegMagyar Péterminiszterelnökség

A migrációs paktum ellen demonstrálók nem sokkal 18:30 után a Parlamenthez értek, ahol nemsokára megkezdődtek a felszólalások. A tömeg Sulyok Tamást éltette, és Magyar Péter lemondását követelte. 

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Mindeközben a vezérszónok elmondása szerint a demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi:

Magyarországnak joga van saját magának döntenie arról, kit enged be az ország területére.

Miközben a tüntetők a Kossuth térre vonultak, a Miniszterelnökség teraszán megjelent Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk. A kormányfőt, aki elsőként integetni kezdett, majd pedig egy magyar zászlót lengetett, hangos pfujolással fogadta a tömeg.

 

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