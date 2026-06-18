Hét év után távozik Hernádi Zsolt a Corvinus-kuratórium éléről

A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt bejelentette, hogy lemond a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről, valamint kuratóriumi tagságáról is. Döntését azzal indokolta, hogy a közelgő változások közepette nem tartaná helyesnek, ha korábbi vezetőként befolyásolná az egyetem új működési rendszerének kialakítását – számolt be az Index.

Lemondott Hernádi Zsolt (Fotó: Németh Kata)

Hernádi Zsolt szerint új struktúra jön az egyetemen

A távozó kuratóriumi elnök közölte, hogy

a várható jogszabályi módosítások nyomán az egyetem új feltételek mellett működik majd tovább, miközben az irányító testületek összetétele és feladatai is átalakulnak. Úgy fogalmazott, hogy új struktúrában, új logikával és új szereplőkkel indulhat el a következő időszak.

A megüresedő helyre átmeneti jelleggel Misovitz Tibort, az alapítvány jelenlegi titkárát javasolja, aki szerinte a legtöbb operatív tapasztalattal rendelkezik az alapítvány és az egyetem együttműködésének területén, így biztosíthatja a folytonosságot.

Hernádi Zsolt hét éve vezette a kuratóriumot, a Corvinus modellváltásának kezdetétől. Búcsúlevelében az elmúlt időszak legfontosabb eredményei között említette, hogy az egyetem költségvetése megháromszorozódott, elindult a Gellért Campus fejlesztése, emelkedtek az ösztöndíjak és az oktatói bérek, valamint jelentősen nőtt a rangos tudományos publikációk száma.

Kiemelte azt is, hogy a Corvinus egyedüli magyar intézményként került be a Financial Times pénzügyi mesterképzési világrangsorának első száz helyezettje közé.

A lemondás előzménye, hogy az egyetem körül az elmúlt hetekben élénk vita bontakozott ki az intézmény jövőjéről. A Corvinus szenátusa kedden szűk többséggel elutasított egy olyan nyilatkozatot, amely a kuratóriumtól teljes körű pénzügyi és működési elszámolást kért volna.

A háttérben az áll, hogy a készülő törvénymódosítások nyomán átalakulhat az egyetemi alapítványi rendszer. A tervek szerint a szenátus több korábbi jogosítványát is visszakaphatja, így ismét szerepet kaphat a költségvetés elfogadásában, a szabályzatok meghatározásában és a rektorválasztásban. Az oktatási kormányzat eközben már megkezdte az egyeztetéseket a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről. A cél egy átláthatóbb és nagyobb autonómiával működő felsőoktatási modell kialakítása.