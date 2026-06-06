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hidvéghi balázs

Hidvéghi Balázs: Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért

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Az Európai Bizottság olyan változtatásokat vár el Magyarországtól az uniós forrásokért cserébe, amelyek a kamatstopot, a rezsicsökkentést, a nyugdíjrendszert és az energiaellátást is érintik – erről írt közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint ez túl magas ár lenne az uniós pénzekért.
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hidvéghi balázsfideszgulyás gergelyMagyar Péter

„Nézzük, mit követel az Európai Bizottság Magyar Pétertől az uniós pénzekért cserébe!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs: Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért Forrás: Facebook

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság közzétette Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásait, amelyek több, a magyar embereket közvetlenül érintő intézkedés módosítását vagy megszüntetését sürgetik.

Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli javaslatok között szerepel 

  • a kamatstop kivezetése, 
  • a rezsicsökkentési rendszer jelentős átalakítása, 
  • az orosz energiahordozók vásárlásának megszüntetése, 
  • valamint a nyugdíjrendszer reformja. 

A képviselő azt is állította, hogy az ajánlások bírálják a 14. havi nyugdíjat, továbbá a védett üzemanyagár eltörlését is szorgalmazzák. A fideszes politikus szerint ezek olyan intézkedések, amelyek jelentős terheket rónának a magyar családokra és nyugdíjasokra.

Felszólítjuk a kormányt, hogy ezekre a brüsszeli követelésekre mondjon nemet! Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért cserébe!

– írta bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

Magyar Péter dugót nyelt, de a politikusok nem kímélik

 

A témában korábban Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt. A politikus riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak címzett ajánlásait, és úgy fogalmazott: 

Brüsszel olyan változtatásokat vár el, amelyek megszüntetnék a rezsicsökkentést és a kamatstopot, valamint átalakítanák a nyugdíjrendszert is.

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