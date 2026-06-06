Hidvéghi Balázs: Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért

„Nézzük, mit követel az Európai Bizottság Magyar Pétertől az uniós pénzekért cserébe!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs.
A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság közzétette Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásait, amelyek több, a magyar embereket közvetlenül érintő intézkedés módosítását vagy megszüntetését sürgetik.
Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli javaslatok között szerepel
- a kamatstop kivezetése,
- a rezsicsökkentési rendszer jelentős átalakítása,
- az orosz energiahordozók vásárlásának megszüntetése,
- valamint a nyugdíjrendszer reformja.
A képviselő azt is állította, hogy az ajánlások bírálják a 14. havi nyugdíjat, továbbá a védett üzemanyagár eltörlését is szorgalmazzák. A fideszes politikus szerint ezek olyan intézkedések, amelyek jelentős terheket rónának a magyar családokra és nyugdíjasokra.
Felszólítjuk a kormányt, hogy ezekre a brüsszeli követelésekre mondjon nemet! Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért cserébe!
– írta bejegyzésében Hidvéghi Balázs.
A témában korábban Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt. A politikus riasztónak nevezte az Európai Bizottság Magyarországnak címzett ajánlásait, és úgy fogalmazott:
Brüsszel olyan változtatásokat vár el, amelyek megszüntetnék a rezsicsökkentést és a kamatstopot, valamint átalakítanák a nyugdíjrendszert is.