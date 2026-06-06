„Nézzük, mit követel az Európai Bizottság Magyar Pétertől az uniós pénzekért cserébe!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs: Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért Forrás: Facebook

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság közzétette Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásait, amelyek több, a magyar embereket közvetlenül érintő intézkedés módosítását vagy megszüntetését sürgetik.

Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli javaslatok között szerepel

a kamatstop kivezetése,

a rezsicsökkentési rendszer jelentős átalakítása,

az orosz energiahordozók vásárlásának megszüntetése,

valamint a nyugdíjrendszer reformja.

A képviselő azt is állította, hogy az ajánlások bírálják a 14. havi nyugdíjat, továbbá a védett üzemanyagár eltörlését is szorgalmazzák. A fideszes politikus szerint ezek olyan intézkedések, amelyek jelentős terheket rónának a magyar családokra és nyugdíjasokra.

Felszólítjuk a kormányt, hogy ezekre a brüsszeli követelésekre mondjon nemet! Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós forrásokért cserébe!

– írta bejegyzésében Hidvéghi Balázs.