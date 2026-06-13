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Fidesz Kongresszus

Hidvéghi Balázs: A „kivagyokiság” és a rossz stílus is hozzájárult a vereséghez

48 perce
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Kemény önvizsgálatot tartott Hidvéghi Balázs a Fidesz tisztújító kongresszusán. A politikus szerint a párt kampánya nem működött megfelelően, a „háború vagy béke” üzenet nem jutott el a választókhoz, miközben a Fidesz elvesztette hagyományos társadalmi bázisának egy részét is.
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Fidesz KongresszusHidvéghi BalázsVálasztás 2026

Tiszteletet parancsol, ahogy Orbán Viktor teljes egészében magára váltatta a választási vereségért való felelősséget – mutatott rá a Fidesz tisztújító kongresszusán Hidvéghi Balázs. A fideszes politikus beszédében komoly kritikát fogalmazott meg a Fidesz politikájával kapcsolatban. Mint fogalmazott, megkopott a párt valóságérzékelése. 

Hidvéghi Balázs kemény önkritikát fogalmazott meg a Fidesz tisztújító kongresszusán (Forrás: Facebook)
Hidvéghi Balázs kemény önkritikát fogalmazott meg a Fidesz tisztújító kongresszusán (Forrás: Facebook)

 

A korábbiakhoz képest zagyvább kampányban, mind stílusban, mind tartalomban messze kerültünk saját magunktól és a polgári hangulattól

– gyakorolt önkritikát a politikus, aki szerint a választók többsége nem érezte át a Fidesz fő üzenetét, a „háború, vagy béke”-üzenetét. Szerinte két fontos körülmény játszott szerepet a vereségben: az egyik gazdasági gyökerű, a másik morális jellegű. Utóbbi kapcsán a kegyelmi ügyet emelte ki, ami szerinte a kormányzás morális alapjait rengette meg. 

A Fidesz az elmúlt másfél évtizedben és különösen az utóbbi években elvesztette a keresztény középosztály és értelmiség jelentős részének támogatását. Márpedig nélkülük nem tudunk nyerni, mert ők jelentik a támogatói bázisunkat

– folytatta Hidvéghi, aki szerint a stílus sem volt megfelelő. – A „kivagyokiság sosem jó út, főleg nehéz gazdasági helyzetben” – szúrt oda a korábbi gazdasági elitnek a politikus. Arról is beszélt, hogy emberek belefáradtak a Brüsszel elleni harcba. 

Majd arról ejtett szót, hogy mit kellene most tennie a Fidesznek. Meg kell védeni az előző kormány eredményeit, ehhez meg kell találnia a megfelelő stílust és szereplőket. – Az embereket érdeklő és érintő kérdésekkel kell foglalkoznunk. Vissza kellene találnunk a könnyedséghez, a humorhoz és az öniróniához – fogalmazott beszéde végén. A Fidesz tisztújító kongresszusáról az Origo élőben, percről percre tudósít, amelyet ezen cikkünkben tud követni.

 

 

 

 

 

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