Reagált a kormány a Hírkereső-botrányra

A kormányszóvivő elmondta: a Hírkereső-botrány kapcsán semmilyen tájékoztatást nem tud adni, és személyesen mint korábbi sajtómunkatárs sem kíván állást foglalni a témában.

Szondi Vanda kormányszóvivő szerint nem foglalkozott a kormány Hírkereső-botrány kérdésével (Fotó: Mirkó István)

Hírkereső-botrány: így manipulálta az algoritmust a tiszás milliárdos

Mint korábban megírtuk, a jelenség mögött tudatos manipuláció áll.

Holló Gábor a HVG-nek adott interjújából kiderül, hogy a szerződéses kötelezettséget kijátszva a legnépszerűbb jobboldali médiumok egyes rovatait ugyan belefoglalta az algoritmus által előnyben részesített oldalak közé, azonban a politikával foglalkozó rovatokat kihagyta.

Így tulajdonképpen teljesítette a szerződés elvárásait, de közben elérte, hogy a politikai rovatok lemaradása csak idővel tűnjön fel.

Ennek eredményeképpen a baloldali lapok teljesítése a Google-re is kihatással volt, így a két tényező egymást erősítve szorította háttérbe a jobboldali portálok cikkeit.