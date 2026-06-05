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Reagált a kormány a Hírkereső-botrányra

47 perce
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Nem hajlandó foglalkozni a Tisza-kormány azzal a választási beavatkozással, amelyben a Hírkereső algoritmusa szándékos manipuláció után kiemelten kezelte az Orbán-kormánnyal szemben kritikus médiumok sajtótermékeit, a jobboldali média cikkeit pedig háttérbe szorította. A pénteki sajtótájékoztató során a Hír TV ugyan nem kapott szót, az esemény után viszont riporterük megkérdezte a témában Szondi Vandát.
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Hír TValgoritmusHírkeresőválasztási csalásTisza-kormány

A kormányszóvivő elmondta: a Hírkereső-botrány kapcsán semmilyen tájékoztatást nem tud adni, és személyesen mint korábbi sajtómunkatárs sem kíván állást foglalni a témában.

Szondi Vanda kormányszóvivő szerint nem foglalkozott a kormány Hírkereső-botrány kérdésével (Fotó: Mirkó István)
Szondi Vanda kormányszóvivő szerint nem foglalkozott a kormány Hírkereső-botrány kérdésével (Fotó: Mirkó István)

Hírkereső-botrány: így manipulálta az algoritmust a tiszás milliárdos

Mint korábban megírtuk, a jelenség mögött tudatos manipuláció áll. 

Holló Gábor a HVG-nek adott interjújából kiderül, hogy a szerződéses kötelezettséget kijátszva a legnépszerűbb jobboldali médiumok egyes rovatait ugyan belefoglalta az algoritmus által előnyben részesített oldalak közé, azonban a politikával foglalkozó rovatokat kihagyta. 

Így tulajdonképpen teljesítette a szerződés elvárásait, de közben elérte, hogy a politikai rovatok lemaradása csak idővel tűnjön fel.

Ennek eredményeképpen a baloldali lapok teljesítése a Google-re is kihatással volt, így a két tényező egymást erősítve szorította háttérbe a jobboldali portálok cikkeit. 

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