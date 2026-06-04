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Hírkereső

A Tisza Párt érdekében nyúlt bele a hírpiacba a Hírkereső tulajdonosa

17 perce
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Miközben a független tájékoztatás fontosságáról beszéltek, a Hírkereső tulajdonosa saját bevallása szerint éveken át tudatosan alakította a hírek láthatóságát, hogy segítse a kormányváltást. Holló Gábor arról is beszélt, hogy közvélemény-kutatásokat finanszírozott a Tisza Párt számára, és hírolvasási forgalmat biztosított Tisza-közeli médiumoknak – írta meg a Mandiner.
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HírkeresőalgoritmusTisza Pártmédiatartalommandiner.huHolló Gábortulajdonos

Súlyos kijelentéseket tett a Hvg.hu-nak adott interjújában Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa – számolt be a Mandiner. Elmondása szerint több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát, emellett pedig saját online felületein keresztül is igyekezett elősegíteni a politikai változást. Mint fogalmazott: 

Hírkereső
A Hírkereső tulajdonosa, Holló Gábor bevallotta: éveken át tudatosan alakította a hírek láthatóságát, hogy segítse a kormányváltást (Forrás: hírkereso.hu)

Elsősorban nem is pénzt adtam, hanem kifizettem például közvélemény-kutatásokat.”

Saját bevallása szerint is belenyúlt a hírpiac működésébe

Holló Gábor az interjúban arról beszélt, hogy a 2022-es választás után döntött úgy: nem marad passzív szemlélője a politikai folyamatoknak: 

Felismerte, hogy a Hírkereső és más általa működtetett oldalak jelentős hatással vannak arra, mely hírek jutnak el az olvasókhoz, ezért módosítani kezdte az algoritmusokat.

Bizonyos tartalmakat szándékosan hátrébb sorolt, míg más híreket előnyösebb helyzetbe hozott. 

Elmondása alapján fokozatosan csökkentette a jobboldali sajtótermékek egyes cikkeinek láthatóságát, miközben más tartalmakat felértékelt. 

Beismerte azt is, hogy az algoritmus működését ennek megfelelően átírta, és a változtatásokat éveken át alkalmazta.

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Kutatásokat finanszírozott, és a Tiszát is segítette

Az interjúból az is kiderült, hogy Holló Gábor nem csupán a hírek megjelenítésén keresztül próbált hatást gyakorolni a politikai folyamatokra. 

Elmondása szerint közvélemény-kutatásokat rendelt és finanszírozott, amelyek eredményeit a Tisza Párt számára is elérhetővé tette.

Beszélt arról is, hogy több száz millió forintos hitelkeretet ajánlott fel a pártnak arra az esetre, ha kampánycélokra szükségük lenne rá, bár állítása szerint erre végül nem került sor. Emellett a Tisza-közeli Kontroll számára is segítséget nyújtott: hírolvasási forgalmat biztosított a portálnak ingyenesen. Holló Gábor szerint mindezt azért tette, mert úgy érezte, hogy változásra van szükség Magyarországon. Nyilatkozata azt a kérdést veti fel, hogy meddig beszélhetünk független tájékoztatásról, ha egy meghatározó híraggregátor tulajdonosa saját bevallása szerint politikai célok mentén alakítja a hírek láthatóságát.

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