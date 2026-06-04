A Tisza Párt érdekében nyúlt bele a hírpiacba a Hírkereső tulajdonosa

Súlyos kijelentéseket tett a Hvg.hu-nak adott interjújában Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa – számolt be a Mandiner. Elmondása szerint több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát, emellett pedig saját online felületein keresztül is igyekezett elősegíteni a politikai változást. Mint fogalmazott:

A Hírkereső tulajdonosa, Holló Gábor bevallotta: éveken át tudatosan alakította a hírek láthatóságát, hogy segítse a kormányváltást (Forrás: hírkereso.hu)

Elsősorban nem is pénzt adtam, hanem kifizettem például közvélemény-kutatásokat.”

Saját bevallása szerint is belenyúlt a hírpiac működésébe

Holló Gábor az interjúban arról beszélt, hogy a 2022-es választás után döntött úgy: nem marad passzív szemlélője a politikai folyamatoknak:

Felismerte, hogy a Hírkereső és más általa működtetett oldalak jelentős hatással vannak arra, mely hírek jutnak el az olvasókhoz, ezért módosítani kezdte az algoritmusokat.

Bizonyos tartalmakat szándékosan hátrébb sorolt, míg más híreket előnyösebb helyzetbe hozott.

Elmondása alapján fokozatosan csökkentette a jobboldali sajtótermékek egyes cikkeinek láthatóságát, miközben más tartalmakat felértékelt.

Beismerte azt is, hogy az algoritmus működését ennek megfelelően átírta, és a változtatásokat éveken át alkalmazta.