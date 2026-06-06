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Hírkereső

Ezért lehetett választási fegyver a Hírkereső algoritmusa

41 perce
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Súlyos következményekkel járhat, ha egy jelentős online híraggregátor tudatosan befolyásolja, milyen tartalmak jutnak el az olvasókhoz – erre figyelmeztetett a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Szalai Piroska szerint a Hírkereső körül kialakult vita nem csupán politikai kérdés, hanem a nyilvánosság működésének alapjait érinti.
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HírkeresőalgoritmusHolló Gáborbotrányonline térSzalai Piroska

Szalai Piroska szerint különösen aggályosak azok a nyilatkozatok, amelyek szerint a Hírkereső tulajdonosa éveken át tudatosan alakította a portál algoritmusát annak érdekében, hogy bizonyos tartalmak nagyobb, mások pedig kisebb láthatóságot kapjanak. Mint írta, „botrányos módon belenyúlt a magyar választási kampányba a Hírkereső”, miközben Magyarországon az online politikai tájékozódás szerepe az elmúlt évtizedben soha nem látott mértékben megnőtt.

Hírkereső
Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa beismerte, hogy éveken keresztül manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését (Forrás: Forbes)

Már a magyarok közel fele online fogyaszt politikai tartalmat

Szalai Piroska arra hívta fel a figyelmet, hogy 

míg 2015-ben a teljes magyar népesség kevesebb mint 5 százaléka tájékozódott politikai kérdésekről online felületeken, addig 2025-re ez az arány már elérte a 42 százalékot. A 16 és 29 év közötti korosztály esetében pedig már 52 százalékos az online politikai tartalmak fogyasztásának aránya. Európában ez a legnagyobb arány. 

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A politikus szerint az ügy azért különösen jelentős, mert egy nagy híraggregátor nem csupán a saját felületén képes befolyásolni, hogy milyen tartalmak jutnak el az olvasókhoz. Ha bizonyos híreket vagy médiumokat tartósan háttérbe sorolnak, az hosszabb távon más keresők és ajánlórendszerek működésére is hatással lehet, tovább szűkítve azok elérését. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a felhasználók tudatos tartalomfogyasztással kerülhetik meg az algoritmusok torzító hatását, vagyis ha egy adott sajtótermék iránt érdeklődnek, érdemes közvetlenül rákeresniük annak tartalmaira.

Jogsértés gyanúja is felmerült

Szalai Piroska úgy fogalmazott: az ügyben felmerülhet a digitális szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértésének gyanúja is. Véleménye szerint a történet nem egyszerűen egy médiapiaci vita, hanem annak kérdése, hogy egy jelentős online platform tulajdonosa milyen mértékben alakíthatja a nyilvánosságot politikai célok érdekében.

 

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