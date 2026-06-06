Ezért lehetett választási fegyver a Hírkereső algoritmusa

Szalai Piroska szerint különösen aggályosak azok a nyilatkozatok, amelyek szerint a Hírkereső tulajdonosa éveken át tudatosan alakította a portál algoritmusát annak érdekében, hogy bizonyos tartalmak nagyobb, mások pedig kisebb láthatóságot kapjanak. Mint írta, „botrányos módon belenyúlt a magyar választási kampányba a Hírkereső”, miközben Magyarországon az online politikai tájékozódás szerepe az elmúlt évtizedben soha nem látott mértékben megnőtt.

Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa beismerte, hogy éveken keresztül manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését (Forrás: Forbes)

Már a magyarok közel fele online fogyaszt politikai tartalmat

Szalai Piroska arra hívta fel a figyelmet, hogy