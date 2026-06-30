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Magyar Honvédség

Távozik a honvédség dandártábornoka, Deme László József

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Megszűnik Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonya közös megegyezéssel.
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Magyar Honvédségmagyar közlönydandártábornok

Véget ér Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya a honvédségnél. A közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló köztársasági elnöki határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg.

Megszűnik Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonya a honvédségnél (Fotó: Soós Lajos)
Megszűnik Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonya a honvédségnél (Fotó: Soós Lajos)

Közös megegyezéssel távozik a dandártábornok a Magyar Honvédség éléről

A dokumentum alapján a döntést az Alaptörvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló jogszabályok rendelkezései alapján, a honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére hozta meg a köztársasági elnök.

Az indoklás szerint a szolgálati viszony megszüntetésére a felek között létrejött, közös megegyezésről szóló megállapodás alapján került sor. A határozat értelmében Deme László József hivatásos szolgálati viszonya 2026. június 30-ai hatállyal szűnik meg.

 

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