Távozik a honvédség dandártábornoka, Deme László József

Megszűnik Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonya közös megegyezéssel.
Véget ér Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya a honvédségnél. A közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló köztársasági elnöki határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg.
Közös megegyezéssel távozik a dandártábornok a Magyar Honvédség éléről
A dokumentum alapján a döntést az Alaptörvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló jogszabályok rendelkezései alapján, a honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére hozta meg a köztársasági elnök.
Az indoklás szerint a szolgálati viszony megszüntetésére a felek között létrejött, közös megegyezésről szóló megállapodás alapján került sor. A határozat értelmében Deme László József hivatásos szolgálati viszonya 2026. június 30-ai hatállyal szűnik meg.
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