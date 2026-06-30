Távozik a honvédség dandártábornoka, Deme László József

Véget ér Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya a honvédségnél. A közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló köztársasági elnöki határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg.

Megszűnik Deme László József dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonya a honvédségnél (Fotó: Soós Lajos)

Közös megegyezéssel távozik a dandártábornok a Magyar Honvédség éléről

A dokumentum alapján a döntést az Alaptörvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló jogszabályok rendelkezései alapján, a honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére hozta meg a köztársasági elnök.

Az indoklás szerint a szolgálati viszony megszüntetésére a felek között létrejött, közös megegyezésről szóló megállapodás alapján került sor. A határozat értelmében Deme László József hivatásos szolgálati viszonya 2026. június 30-ai hatállyal szűnik meg.