Irán újra lezárhatta a Hormuzi-szorost, Vance már Svájcban van, tárgyal Iránnal

Ahogyan lapunk korábban megírta, Donald Trump és Maszúd Peszekján aláírta az első amerikai–iráni békemegállapodást. Az egyezség azonnal életbe lépett, ez újra nyithatja a Hormuzi-szorost, és a szankciók feloldását is előrevetíti. Az iráni nukleáris programról még további tárgyalások várhatók. A jelek szerint hamarabb került homokszem a gépezetbe, először a szorosban fizetendő díjakról esett szó, majd Irán – igaz, saját bejelentése szerint – lezárhatta azt.
A Hormuzi-szoros helyzete nem fekete-fehér kérdés
A megállapodás aláírása óta eltelt idő is turbulens volt, először az a kérdés merült fel, hogy az ideiglenesen újranyitott hajózási útvonalon – amely meghatározó szállítási útvonala a világ kőolaj- és földgáz-készletének és lezárása bizonytalanságot okozhat a világpiaci árban, így a magyar benzinkutak árszintjében is – lesz-e vámszedés, ezt Trump azzal intézte el, hogy közösségi oldalán úgy fogalmazott
A tűzszüneti időszak alatt 60 napig nem lesznek díjak, és a 60 napos időszak lejárta után sem lesznek, hacsak nem az Egyesült Államok teszi azt saját érekében
– írta az Al Jazeera szombaton, Trumpot idézve.
Az izraeli légitámadás sokkal komolyabb problémákat is felvet
Attól eltekintve, hogy a közel-keleti konfliktus önmagában milyen kérdéseket vet fel Izrael és a szomszédos országok viszonyában, a kialakult, törékenynek tűnő iráni helyzetnek nem használt a szombati, Bejrútot ért izraeli rakétatámadás.
Ebben több civil áldozat is életét vesztette, az izraeli erők a Hezbollahot támadják, amely iráni támogatással működik Libanonban. Az amerikai-iráni megállapodásnak az is része, hogy a libanoni helyzetet stabilizálni kell, Irán szerint ez a mostani támadás a megállapodás megszegése, így kijelentése szerint lezárta a szorost.
Az amerikaiak szerint nincs annak nyoma, hogy Irán lezárta volna a Hormuzi-szorost, hivatkoznak az amerikai központi parancsnokság közleményére, amely cáfolja ezt.
JD Vance Svájcban, folytatódnak a tárgyalások
Ennek ellenére, az Egyesült Államok és Irán Svájcban tárgyal vasárnap, ahogyan a BBC megjegyezte. Az amerikai alelnök, JD Vance vasárnap kora reggel érkezett Európába, mielőtt elindult volna, sajtónak nyilatkozva arról beszélt, hogy
Szerinte javult a helyzet a régióban, bár kicsit lelassult az előrehaladás. Folyamatosan azon kell lenniük, hogy megoldják Izrael és Libanon biztonságát, mint ahogy alapvetően is az a cél hogy az egész régió biztonságos legyen.