Irán újra lezárhatta a Hormuzi-szorost, Vance már Svájcban van, tárgyal Iránnal

Ahogyan lapunk korábban megírta, Donald Trump és Maszúd Peszekján aláírta az első amerikai–iráni békemegállapodást. Az egyezség azonnal életbe lépett, ez újra nyithatja a Hormuzi-szorost, és a szankciók feloldását is előrevetíti. Az iráni nukleáris programról még további tárgyalások várhatók. A jelek szerint hamarabb került homokszem a gépezetbe, először a szorosban fizetendő díjakról esett szó, majd Irán – igaz, saját bejelentése szerint – lezárhatta azt.

A Hormuzi-szorosnak óriási szerepe van a szénhidrogén-szállításban

Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA

A Hormuzi-szoros helyzete nem fekete-fehér kérdés

A megállapodás aláírása óta eltelt idő is turbulens volt, először az a kérdés merült fel, hogy az ideiglenesen újranyitott hajózási útvonalon – amely meghatározó szállítási útvonala a világ kőolaj- és földgáz-készletének és lezárása bizonytalanságot okozhat a világpiaci árban, így a magyar benzinkutak árszintjében is – lesz-e vámszedés, ezt Trump azzal intézte el, hogy közösségi oldalán úgy fogalmazott

A tűzszüneti időszak alatt 60 napig nem lesznek díjak, és a 60 napos időszak lejárta után sem lesznek, hacsak nem az Egyesült Államok teszi azt saját érekében

– írta az Al Jazeera szombaton, Trumpot idézve.