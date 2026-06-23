A Hormuzi-szoros miatt még visszaüthet Magyar Péter bejelentése

A következő időszak továbbra is rendkívül bizonytalan, több olyan kockázat is fennáll, amely ismét jelentősen felfelé hajthatja az olajárakat – mutatott rá lapunk megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai elemzője. Emlékezetes, Magyar Péter múlt hét szerdán bejelentette, mivel várhatóan már 10-15 forinttal a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon, a kormány arról döntött, kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, vagyis a védett ár kivezetését.

A Hormuzi-szoros miatt még visszaüthet, hogy a Magyar Péter vezette Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárat (Fotó: Pexels)

A Tisza-kormány láthatóan készpénznek vette, hogy az üzemanyagpiaci feszültségek feloldódtak. Csakhogy a hét végére a bizonytalanság nem csökkent. Épp ellenkezőleg: Izrael dél-libanoni akciói miatt meghiúsult a péntekre tervezett amerikai-iráni csúcs, szombaton pedig már olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a Forradalmi Gárda újra le akarja zárni a Hormuzi-szorost. Irán lépésére Washington válaszul a tengeri blokád visszaállításával fenyeget, ami miatt a globális ellátási láncok helyreállása hónapokat csúszhat.

Nettó energiaexportőr vagy nettó energiaimportőr?

Hortay Olivér szerint a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban az első és legfontosabb kérdés, hogy az adott ország vagy régió nettó energiaexportőr vagy nettó energiaimportőr-e. Általánosságban elmondható, hogy a kínálati szűkületek és olajpiaci sokkok nyertesei azok az országok, amelyek nettó exportőrök, és amelyek exportját fizikailag nem akadályozza az adott geopolitikai esemény. Példaként megemlítette Kanadát, Norvégiát és Oroszországot, ők profitálhatnak egy ilyen helyzetből, hiszen magasabb árbevételt realizálhatnak az emelkedő világpiaci árak miatt.

Ezzel szemben a nettó importőr országok és régiók vesztesei az ilyen folyamatoknak, mivel a szűkülő kínálat és az átalakuló értékláncok miatt emelkednek a beszerzési költségeik.

A Hormuzi-szoros körüli konfliktus Magyarországot is érinti

Az Európai Uniót a Hormuzi-szoros körüli problémák elsősorban közvetetten érintik, mivel az ott áthaladó olaj és földgáz elsődleges célpiaca Ázsia – ezt magyarázza azt is, hogy az elmúlt hónapokban több ázsiai országban komolyabb ellátási nehézségek jelentkeztek, mint Európában. Ugyanakkor a nyersolaj és a cseppfolyósított földgáz világpiaci termékek, ezért az árak emelkedése végső soron Európában is megjelenik.

Magyarország kis, nyitott gazdaság, amely energiaigényének jelentős részét importból fedezi, így a világpiaci olaj- és gázárak emelkedése nálunk is érezteti hatását. Emiatt az ilyen fejlemények összességében negatívan érintik hazánkat

– hangsúlyozta a szakértő.