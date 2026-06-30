Hőhullám sújtja az országot: a hőség miatt figyelmeztet az egészségügyi miniszter

Továbbra is tart a hőség. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra – írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.
„Kérek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen” – hangsúlyozta.
Kiemelten veszélyeztetettek a hőségben az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek
Különösen oda kell figyelni az idősekre, kisgyermekekre, várandósokra és krónikus betegekre. A hőség idején fontos, hogy a hozzátartozók rendszeresen érdeklődjenek szeretteik állapota felől, és szükség esetén segítsenek nekik.
Ha valaki szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat vagy rosszullétet tapasztal, azonnal árnyékba kell húzódni és folyadékot fogyasztani, súlyosabb esetben pedig segítséget kell kérni.
Ügyeleti ellátás Semmelweis-napon is
A tájékoztatás szerint a Semmelweis-nap miatt az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napot tartanak, de az ügyeleti ellátás továbbra is biztosított.
Nem sürgős, de halaszthatatlan esetekben az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el, életveszély esetén pedig a 112-t kell hívni.
Tombol a kánikula, már a természetes vizek sem hűtenek
A napok óta tartó, napokban csúcsra törő kánikula elől sokan hazai vizeinkbe menekülnek, azonban a tartós hőség és csapadékhiány nem csak a mezőgazdaságot, hanem természetes vizeinket is megviseli. Habár a vizek hőmérséklete nő, a vízszint jelentősen csökken. Ez utóbbi pedig azt eredményezi, hogy idővel már a megmártózás sem hoz felfrissülést a meleg nyári napokon: már most is van, ahol 27 fokos a vízhőmérséklet.
Hatékony praktikák, amik a legforróbb panelt is lehűtik
A kánikulában egy panellakásból perceken belül szauna változik, és ha valakinek nincs otthon klímája, muszáj pár okos trükköt előhúznia a tarsolyából, hogy kellemesebb körülményeket teremtsen otthonában. További részletek az Origo oldalán.