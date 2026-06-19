Idén is rengeteg rászoruló család nyaralását biztosítja a Pro Filii Alapítvány

A társadalmi felelősségvállalás a cégcsoport alappillére – jelentette ki Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója a térítésmentes nyári üdültetési programmal kapcsolatban a Hotel Eger & Park szállodában tartott sajtótájékoztatón. A Pro Filii Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, hogy hisznek abban, hogy a valódi értékteremtés a kézzel fogható cselekedettel kezdődik. Nehéz megmondani, hogy melyik a számukra legkedvesebb támogatási programjuk, mert mindegyik közel áll a szívükhöz. A munkájuk szépsége és egyben nehézsége az, hogy személyesen találkoznak a támogatottakkal és nehéz sorsokkal – tette hozzá.

Rászoruló családokat üdültet a Pro Filii Alapítvány Fotó: Mediaworks

A térítésmentes nyári üdültetési program keretében – amelyet idén a hetedik alkalommal szerveznek meg – közel 2000 fő nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet a Hotel Eger & Parkban, a ceglédi Hotel Aquarellben, a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező zalakarosi Hunguest Hotel Freyában, valamint a Balatontourist Füred Kemping & Üdülőfaluban. A program 150 millió forintos költségét a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány biztosítja. A június végétől augusztus végéig tartó program lehetővé teszi, hogy a családok öt napos turnusokban, félpanziós ellátással kapcsolódhatnak ki.

Kelemen Krisztina felhívta a figyelmet, hogy évek óta támogatnak a civil és nonprofit szervezeteket, több kórházat, rászoruló családokat, súlyos egészségügyi problémával küzdő felnőtteket és gyermekeket. Széles a támogatásaik palettája, és ott vannak mindenhol, ahol csak lehetőségük van – tette hozzá.

Azonban ez a üdültetési program azért is különleges, mivel „fantasztikusan jó érzés látni a boldog szülőket és gyermekeket és hallgatni az élménybeszámolóikat

– emelte ki az alapítvány kuratóriumi tagja.

Fotó: Mediaworks

Fontos látni, hogy azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, illetve azok, akik nagycsaládban több gyermeket nevelnek, nap mint nap komoly kihívásokkal néznek szembe. Bár a szülők megpróbálnak az erőforrásaikból megfelelően gazdálkodni, azért számukra nem magától értetődő a lehetőség, hogy meg tudnak valósítani egy hosszabb nyaralást – hívta fel a figyelmet Kelemen Krisztina. Rámutatott: éppen ezért hiánypótló és szükségszerű a Pro Filii Alapítvány üdültetési programja, amelynek köszönhetően az elmúlt években közel 15 ezer fő egyszülős és nagycsaládos részesülhetett ingyenes üdültetésben a Pro Filii Alapítvány támogatásával.Az idei nyáron pedig közel kétezer fő üdültetését biztosítják teljes körűen, amely mintegy 150 millió forintba kerül, Az elmúlt éveket is beleszámítva több mint 1 milliárd forintot biztosított az alapítvány a rászoruló családok nyaraltatására – ismertette.

Bízunk benne, hogy ez a néhány napos üdülés kellemes élmény lesz a családoknak

– hangsúlyozta Kelemen Krisztina.